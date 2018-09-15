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Екатерина Шпица попросила 120 тысяч рублей за выход на сцену и получила отказ

В свои 32 года Екатерина Шпица сыграла большое количество ролей в кино и театре. Помимо этого, она работала телеведущей, участвовала в разного рода медийных проектах. При этом многие отмечают, что за последнее время она стала требовать слишком высокие гонорары.

Екатерина Шпица попросила 120 тысяч рублей за выход на сцену и получила отказ


Шпица получила приглашение поучаствовать в антрепризе. Организаторы сильно удивились, когда им предложили оплачивать каждый её выход на сцену в размере 120 тысяч рублей. Режиссеры постановки категорически отказались от подобного ценника. Стоит отметить, что звезды уровня Елены Яковлевой либо Татьяны Ароновой за своё появление на сцену, как правило, получают не больше 100 тысяч рублей.

В итоге организаторы отказались от сотрудничества. Екатерина Шпица не смогла получить запрошенный гонорар, но попала на страницы информационных изданий.

 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:59
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