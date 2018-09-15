В Нижнем Тагиле 18-летняя студентка найдена мертвой
В Дзержинском районе Нижнего Тагила местные жители нашли тело 18-летней девушки из благополучной семьи.
По словам соседей, семья погибшей была полной и благополучной.
По факту произошедшего проводятся проверки следственным отделом СК РФ по Дзержинскому району Нижнего Тагила. Будут отрабатываться разные версии, включая и убийство молодой девушки.
По словам соседей, семья погибшей была полной и благополучной.
По факту произошедшего проводятся проверки следственным отделом СК РФ по Дзержинскому району Нижнего Тагила. Будут отрабатываться разные версии, включая и убийство молодой девушки.
Происшествия
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 17:53