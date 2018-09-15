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В Нижнем Тагиле 18-летняя студентка найдена мертвой

В Дзержинском районе Нижнего Тагила местные жители нашли тело 18-летней девушки из благополучной семьи.

В Нижнем Тагиле 18-летняя студентка найдена мертвой


По словам соседей, семья погибшей была полной и благополучной.

По факту произошедшего проводятся проверки следственным отделом СК РФ по Дзержинскому району Нижнего Тагила. Будут отрабатываться разные версии, включая и убийство молодой девушки.

 
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Происшествия
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 17:53
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