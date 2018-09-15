В Сети показали особенности новых смартфонов Nokia 9 и Nokia X7

Согласно неподтвержденной информации, оба аппарата не будут оснащены многими элементами, которые до этого раздражали пользователей. Ранее вышедшие модели Nokia X5 и X6 имели на экране вырез, что указывало на возможную схожесть в дизайне данного элемента с будущим X7. Только фото дисплея будущего аппарата эти слухи опровергают. Смартфон будет оснащен большим экраном, соотношение сторон которого 18:9, при этом на нем нет каких-либо вырезов. Флагманский Nokia 9 в аналогичной ситуации, его фотографии демонстрируют вид ровной верхней стороны.Также, в Nokia 9 ожидается наличие пяти задних камер, оборудованных оптикой Zeiss. Их конкретное назначение еще неизвестно, как и предложения для пользователя в плане ведения съемки. Информация о Nokia X7 указывает, что получит он восьмиядерный процессор Snapdragon 710. О дате презентации аппаратов сведений не опубликовано.