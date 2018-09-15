Ученые: За характер человека и судьбу на 50% отвечает ДНК
Генетики заявили, что ДНК человека определяет на 50% его характер и психологические черты. Также это значить, что при воспитании детей родителям стоит учитывать судьбу.
Роберт Пломин, профессор из Королевского колледжа Лондона уверяет, что может привести доказательства того, что гены являются основополагающим фактором в формировании характера. Это было подтверждено исследованиями, которые продолжались 45 лет. В психологических чертах людей ДНК составляет 50% дисперсии. В склонности к сопереживанию можно винить только гены, то же самое касается депрессии и способности к обучению.
В ходе исследования стало ясно, что ДНК оказывает влияние на, казалось бы, не связанные между собой события, такие как дорожно-транспортные происшествия, например, желание управлять авто в нетрезвом виде. Ранее специалисты полагали, что альтруизм, доброта и забота человека зависят от воспитания, но исследования Роберта Пломина опровергли подобное утверждение.
Роберт Пломин, профессор из Королевского колледжа Лондона уверяет, что может привести доказательства того, что гены являются основополагающим фактором в формировании характера. Это было подтверждено исследованиями, которые продолжались 45 лет. В психологических чертах людей ДНК составляет 50% дисперсии. В склонности к сопереживанию можно винить только гены, то же самое касается депрессии и способности к обучению.
В ходе исследования стало ясно, что ДНК оказывает влияние на, казалось бы, не связанные между собой события, такие как дорожно-транспортные происшествия, например, желание управлять авто в нетрезвом виде. Ранее специалисты полагали, что альтруизм, доброта и забота человека зависят от воспитания, но исследования Роберта Пломина опровергли подобное утверждение.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 20:45