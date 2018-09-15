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Ученые: За характер человека и судьбу на 50% отвечает ДНК

Генетики заявили, что ДНК человека определяет на 50% его характер и психологические черты. Также это значить, что при воспитании детей родителям стоит учитывать судьбу.

Ученые: За характер человека и судьбу на 50% отвечает ДНК


Роберт Пломин, профессор из Королевского колледжа Лондона уверяет, что может привести доказательства того, что гены являются основополагающим фактором в формировании характера. Это было подтверждено исследованиями, которые продолжались 45 лет. В психологических чертах людей ДНК составляет 50% дисперсии. В склонности к сопереживанию можно винить только гены, то же самое касается депрессии и способности к обучению.

В ходе исследования стало ясно, что ДНК оказывает влияние на, казалось бы, не связанные между собой события, такие как дорожно-транспортные происшествия, например, желание управлять авто в нетрезвом виде. Ранее специалисты полагали, что альтруизм, доброта и забота человека зависят от воспитания, но исследования Роберта Пломина опровергли подобное утверждение.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 20:45
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