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В Москве активистка голой залезла в клетку напротив ФСБ во время ауции

Девушка накануне днем организовала рядом со зданием ФСБ в Москве новый перформанс. Художница-акционистка заявила, что выступает против пыток.

В Москве активистка голой залезла в клетку напротив ФСБ во время ауции


Для этого она залезла в обтянутую полиэтиленом клетку, на которой было написано «Груз 300». Также на контейнере присутствовала табличка с пояснением о нахождении внутри «тела, которое пытали». Акционистка также указала, что «ощущала себе невидимой».

«Подобных “невидимых” в России сотни человек. После травмирования от пыток крайне сложно встраивать свою жизнь в реальность, мучения становятся грузом, который они носят в себе. Прямо сейчас, в данную минуту, в России кто-то подвергается пыткам», — указывается в надписи.

Организаторы необычного перформанса отметили, что акция приурочена к появлению одноимённой выставки, которая в субботу будет открыта в Госгалерее на Солянке. В состав экспозиции внесут истории людей, которые сталкивались с пытками.

Отметим, что минувшим летом в России возник крупный скандал, имеющий отношение к этой теме. Речь шла об истязании заключенных в колониях. Несколько «громких» расследований подобных случаев в тюрьмах продолжается.

 
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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:51
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