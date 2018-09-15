В Москве активистка голой залезла в клетку напротив ФСБ во время ауции

Для этого она залезла в обтянутую полиэтиленом клетку, на которой было написано «Груз 300». Также на контейнере присутствовала табличка с пояснением о нахождении внутри «тела, которое пытали». Акционистка также указала, что «ощущала себе невидимой»., — указывается в надписи.Организаторы необычного перформанса отметили, что акция приурочена к появлению одноимённой выставки, которая в субботу будет открыта в Госгалерее на Солянке. В состав экспозиции внесут истории людей, которые сталкивались с пытками.Отметим, что минувшим летом в России возник крупный скандал, имеющий отношение к этой теме. Речь шла об истязании заключенных в колониях. Несколько «громких» расследований подобных случаев в тюрьмах продолжается.