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У прилетевшего в Астану пассажирского самолета после посадки загорелся двигатель

У прилетевшего в Астану пассажирского самолета произошло возгорание двигателя. О проблемах лайнера, принадлежащего компании Air Astana, сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники.

У прилетевшего в Астану пассажирского самолета после посадки загорелся двигатель


Указывается, что инцидент случился во время заруливания авиаборта на выделенное ему для стоянки место. Возгорание было оперативно ликвидировано.

Пострадавших по итогам этого происшествия нет. Получить комментарий с подтверждением либо опровержением этой информации со стороны официальных представителей аэропорта пока не удалось.

 
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Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:07
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