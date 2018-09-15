У прилетевшего в Астану пассажирского самолета после посадки загорелся двигатель

Указывается, что инцидент случился во время заруливания авиаборта на выделенное ему для стоянки место. Возгорание было оперативно ликвидировано.Пострадавших по итогам этого происшествия нет. Получить комментарий с подтверждением либо опровержением этой информации со стороны официальных представителей аэропорта пока не удалось.