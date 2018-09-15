Лидером в ТОП-10 по продажам авто С-сегмента за август стала LADA Vesta

Лидером по продажам в стала LADA Vesta, которая была приобретена в количестве 7,978 единиц. Это на 15,8% выше прошлогодних показателей. На втором месте находится Skoda Octavia с отметкой в 1,809 тысячи проданных экземпляров (+8,2%). На третьей строчке расположилась модель южнокорейского бренда KIA Ceed (+26,5%), реализованная 1,371 тысячи раза.Замыкают пятерку лидеров Nissan Almera с продажами на уровне 1,308 тысячи авто и Ford Focus - 1169 тысячи. В ТОП-10 также вошли KIA Cerato, Toyota Corolla, Lada 2170 Priora, Hyundai Elanta, Volkswagen Jetta.