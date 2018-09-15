Лидером в ТОП-10 по продажам авто С-сегмента за август стала LADA Vesta
Стали известны самые популярные автомобили С-сегмента по итогам продаж в августе. За минувший месяц в России купили 17,72 тысяч транспортных средств указанной группы. Это на 2,3% меньше уровня того же периода прошлого года.
Лидером по продажам в стала LADA Vesta, которая была приобретена в количестве 7,978 единиц. Это на 15,8% выше прошлогодних показателей. На втором месте находится Skoda Octavia с отметкой в 1,809 тысячи проданных экземпляров (+8,2%). На третьей строчке расположилась модель южнокорейского бренда KIA Ceed (+26,5%), реализованная 1,371 тысячи раза.
Замыкают пятерку лидеров Nissan Almera с продажами на уровне 1,308 тысячи авто и Ford Focus - 1169 тысячи. В ТОП-10 также вошли KIA Cerato, Toyota Corolla, Lada 2170 Priora, Hyundai Elanta, Volkswagen Jetta.
Лидером по продажам в стала LADA Vesta, которая была приобретена в количестве 7,978 единиц. Это на 15,8% выше прошлогодних показателей. На втором месте находится Skoda Octavia с отметкой в 1,809 тысячи проданных экземпляров (+8,2%). На третьей строчке расположилась модель южнокорейского бренда KIA Ceed (+26,5%), реализованная 1,371 тысячи раза.
Замыкают пятерку лидеров Nissan Almera с продажами на уровне 1,308 тысячи авто и Ford Focus - 1169 тысячи. В ТОП-10 также вошли KIA Cerato, Toyota Corolla, Lada 2170 Priora, Hyundai Elanta, Volkswagen Jetta.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:35