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Браслет Xiaomi Mi Band 3 получил функцию спортивного режима

Спортивный браслет Xiaomi Mi Band 3 получил самую ожидаемую функцию, которая подойдет для любителей активного образа жизни. Теперь запустить любой спортивный режим можно не только со смартфона, а прямо с фитнес-браслета.

Браслет Xiaomi Mi Band 3 получил функцию спортивного режима


Функция экономит время и упрощает процесс использования гаджета во время спортивных занятий. Новая возможность в браслете не заменяет возможности в приложении Mi Fit, но она позволит использовать уже заранее настроенные параметры. Благодаря новой прошивке Xiaomi Mi Band 3 можно будет гораздо реже запускать ПО на смартфоне.

Активация режим тренировки на фитнес-браслете можно при помощи нового пункта меню, а все управления происходит при нажатии на экран. Во время занятий спортом, при запуске режима, происходит запись важной информации, к ее числу относятся время активности, израсходованные калории, частота сердечного ритма и ряд прочих сведений.

 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 05:41
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