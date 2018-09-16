Браслет Xiaomi Mi Band 3 получил функцию спортивного режима
Спортивный браслет Xiaomi Mi Band 3 получил самую ожидаемую функцию, которая подойдет для любителей активного образа жизни. Теперь запустить любой спортивный режим можно не только со смартфона, а прямо с фитнес-браслета.
Функция экономит время и упрощает процесс использования гаджета во время спортивных занятий. Новая возможность в браслете не заменяет возможности в приложении Mi Fit, но она позволит использовать уже заранее настроенные параметры. Благодаря новой прошивке Xiaomi Mi Band 3 можно будет гораздо реже запускать ПО на смартфоне.
Активация режим тренировки на фитнес-браслете можно при помощи нового пункта меню, а все управления происходит при нажатии на экран. Во время занятий спортом, при запуске режима, происходит запись важной информации, к ее числу относятся время активности, израсходованные калории, частота сердечного ритма и ряд прочих сведений.
Функция экономит время и упрощает процесс использования гаджета во время спортивных занятий. Новая возможность в браслете не заменяет возможности в приложении Mi Fit, но она позволит использовать уже заранее настроенные параметры. Благодаря новой прошивке Xiaomi Mi Band 3 можно будет гораздо реже запускать ПО на смартфоне.
Активация режим тренировки на фитнес-браслете можно при помощи нового пункта меню, а все управления происходит при нажатии на экран. Во время занятий спортом, при запуске режима, происходит запись важной информации, к ее числу относятся время активности, израсходованные калории, частота сердечного ритма и ряд прочих сведений.
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 05:41