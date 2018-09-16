Учёные нашли третий пропавший континент в Британии

Арморика –так был назван третий континент Британии. Он откололся от Гондваны примерно 419 миллионов лет назад в конце силурийского периода. Его нашли благодаря исследованиям образцов горных пород на минералогический состав из графств Англии. Сравнительный анализ показал идентичность показателей образцов с другими горными породами, взятыми из разных частей Великобритании и континентальной Европы.После проведения дополнительной рентгенофлюоресцентной спектроскопии все сомнения о том, что это тот самый исчезнувший микроконтинент, отпали сами собой. Анализ показал совпадение отношения изотопов и неодима с данными пород из разных частей Британии.Границей Арморики с Авалонией является река Экс.