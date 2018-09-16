Анна Седокова рассказала о позорном увольнении с украинского телеканала

Это произошло еще до того, как она вошла в состав коллектива «ВИА ГРА» и получила широкую известность. Артистка сообщила, что была довольна занятостью на телеканале и рассчитывала на первый серьезный доход, однако в какой-то момент её крайне неожиданно уволили. На своей странице Instagram Анна Седокова сообщила, что ничего не подозревала и пришла на работу как обычно. Она приготовилась вести эфир, когда к ней подошла девушка-ассистент и шёпотом сообщила: «Вы уволены. Эфир уже ведёт другая пара»., - рассказала знаменитость.Анна Седокова сообщила, что ей это казалось большим позором. Вдобавок, она сильно расстраивалась из-за невозможности выполнить обещание маме о покупке нового телевизора. В результате через месяц она стала участницей «ВИА ГРА» и получила огромную популярность. Седокова призналась, что с тем самым телеканалом у неё достаточно дружеские отношения. При этом сегодня ей там платят намного больше, чем раньше.