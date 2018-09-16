Очевидец рассказал о необычной находке в закрытой ФБР Солнечной обсерватории

Вокруг ситуации с прекращением работы Национальной Солнечной обсерватории и экстренной эвакуацией людей возникло много спекуляций на тему инопланетян, шпионажа и разного рода теорий заговора. Один из заинтересованных людей использовал беспилотник, чтобы снять территорию обсерватории, однако не смог зарегистрировать ничего подозрительного. Другой человек сообщил, что ему удалось самостоятельно проникнуть в запретную зону и сделать снимок необычного объекта. Мужчина заявил, что заметил в мусоре коробку с надписью X-Files, внутри которой находился DVD-диск.Пользователь Сети подчеркивает, что в здании присутствует некий необычный неприятный запах. Он отметил, что сумел поговорить с сотрудниками обсерватории, отметившими быструю эвакуацию, из-за которой им пришлось оставить внутри все собственные вещи. Многие в комментариях начали обсуждать природу объекта с провокационным названием. Среди наиболее популярных версий выделяется история об отправке и успешном получении сигнала от инопланетян. Как это относится к исследованию активности Солнца и для чего в подобном случае проводить эвакуацию персонала авторы гипотезы не поясняют. Стоит отметить, что достоверность фото находится под сомнением. Ряд пользователей уверены, что это монтаж с целью привлечь внимание на просторах интернета.