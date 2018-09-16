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Очевидец рассказал о необычной находке в закрытой ФБР Солнечной обсерватории

В Сети появился ролик, на котором было показано, как очевидец проник в закрытую ФБР США Солнечную обсерваторию. Обстоятельства и причины прекращения работы научного объекта в Нью-Мексико остаются неизвестными, что спровоцировало много слухов вокруг этой ситуации. Также было представлено фото, которое сильно озадачило пользователей интернета.

Очевидец рассказал о необычной находке в закрытой ФБР Солнечной обсерватории


Вокруг ситуации с прекращением работы Национальной Солнечной обсерватории и экстренной эвакуацией людей возникло много спекуляций на тему инопланетян, шпионажа и разного рода теорий заговора. Один из заинтересованных людей использовал беспилотник, чтобы снять территорию обсерватории, однако не смог зарегистрировать ничего подозрительного. Другой человек сообщил, что ему удалось самостоятельно проникнуть в запретную зону и сделать снимок необычного объекта. Мужчина заявил, что заметил в мусоре коробку с надписью X-Files, внутри которой находился DVD-диск.



Пользователь Сети подчеркивает, что в здании присутствует некий необычный неприятный запах. Он отметил, что сумел поговорить с сотрудниками обсерватории, отметившими быструю эвакуацию, из-за которой им пришлось оставить внутри все собственные вещи. Многие в комментариях начали обсуждать природу объекта с провокационным названием. Среди наиболее популярных версий выделяется история об отправке и успешном получении сигнала от инопланетян. Как это относится к исследованию активности Солнца и для чего в подобном случае проводить эвакуацию персонала авторы гипотезы не поясняют. Стоит отметить, что достоверность фото находится под сомнением. Ряд пользователей уверены, что это монтаж с целью привлечь внимание на просторах интернета.

 
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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 06:41
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