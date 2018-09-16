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Эвелина Блёданс показала редкое фото со старшим сыном

Сегодня в Instagram Эвелина Блёданс выставила фотографию со своим старшим сыном от второго брака Николаем, который длительное время не общался с матерью.

Эвелина Блёданс показала редкое фото со старшим сыном


Актриса поделилась своими переживаниями по поводу сына. Она рассказала, что уже давно у них сложились не простые отношения из-за развода со своим израильским супругом, отцом Николая. Сын даже пытался вычеркнуть её из своей жизни.

Молодой человек всегда переживал за мать, которая не всегда вела себя, по его мнению, достойно. Он активно защищал её в социальных сетях. Длительное время они не общались между собой. Эвелина Бледанс даже обращалась за советом к священнику. Многие советовали ей оставить мальчика в покое, чтоб он сам смог сделать свой выбор. Рождение второго сына Семёна помогло ей найти контакт и примириться с Николаем.

Сейчас 24-летний Николай рядом с мамой на фотографии блистает очаровательной улыбкой. По словам телеведущей, она с трудом уговорила сына на одну фотографию и подписала: - Мой сын Николай.

Актриса пребывает в прекрасном настроении из-за примирения с сыном. Она ожидает рождение дочери и надеется на более частые встречи со своим старшим ребёнком.

 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 05:01
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