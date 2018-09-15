Парижский автосалон-2018: Чего стоит ждать от масштабного автомобильного события

Kia Proceed 2019Первая версия автомобиля в качестве концепта была презентована примерно год назад в рамках автомобильного салона во Франкфурте. Тогда представители компании KIA отметили, что собираются создать полноценный автомобиль, предназначенный для активного семейного использования. Для рынка США и Европы он должен выйти в двух вариантах с 5 и 7 посадочными местами. Также транспортное средство получило массу дополнений, среди которых новые колесные диски на 17 дюймов и большой монитор для управления бортовым компьютером в салоне. Под капотом автомобиля расположился силовой агрегат на 1,4 литра при мощности в 135 лошадиных сил. Изначально бренд не исключал выход гибридной версии универсала, но позднее от данной идеи было решено отказаться. Представители компании отметили, что для европейского рынка, который еще не полностью перешел на силовые агрегаты такого типа, выпускать электрокар для семейного применения пока не целесообразно. По предварительным данным, почти сразу после премьеры в рамках Парижского автомобильного салона универсал появится в продаже. Сведения о его стоимости и возможных комплектациях, которые попадут на рынок, пока ничего не известно.Citroën C5 2019Компания Citroën всегда славилась умением балансировать между флагманскими автомобилями и бюджетными транспортными средствами. Серийное производство предыдущего поколения машин линейки прекратилось примерно год назад из-за снижения продаж. В компании почти сразу анонсировали обновление семейства, получившее массу новых возможностей и технологических особенностей. Среди них стоит выделить силовой агрегат на 1,4 литра при мощности в 133 лошадиные силы, несколько вариантов коробки переключения передач, включая автоматический вариатор, и массу интересных нововведений. В частности, в машине изменилась система безопасности, которая теперь состоит не только из подушек, но и программы в бортовом компьютере, отслеживающей приближение автомобиля к статичным и движущимся объектам. Транспортное средство также должно появиться в продаже к концу текущего года, но до России оно может добраться немного позднее. Сведения о стоимости Citroën C5 нового поколения пока не были обнародованы.BMW 3 Series 2019Старт продаж данной модели запланирован на март 2019 года, однако многие западные издания уже публикуют предварительные обзоры транспортного средства. Серия должна стать самой мощной во всей линейке машин от BMW. В новое транспортное средство будут устанавливать мотор на 1,9 литра при мощности в 252 лошадиные силы. Вместе с ним также планируется применять МКПП на 6 ступеней и автоматический вариатор с аналогичным числом передач. Представители компании в рамках официального анонса отметили, что автомобиль будет полностью соответствовать современным канонам, ввиду чего получит программы для управления движением посредством спутникового соединения, парк-троник на несколько датчиков, климат-контроль, систему подогрева сидений, большой экран мультимедийной системы и бортового компьютера, а также массу других технологических инноваций. Сведения о стоимости будущего флагмана серии пока не были обнародованы. В России машина может появиться только к лету следующего года.Audi E-Tron 2019Модель Audi E-Tron была показана в качестве концепта относительно недавно. Пользователи интернета отметили, что ее название полностью соответствует внешнему виду. На передней части транспортного средства разместилась светодиодная подсветка, которая может получить настройку основного цвета. Кроме того, Audi E-Tron будет иметь узкие, но длинные фары, также подчеркивающие стиль транспортного средства. На одной подзарядке батареи он может осилить около 400 километров. Также не исключается, что бренд решил сделать всем фанатам новой серии сюрприз в виде еще более объемной батареи, но сведения о ней пока отсутствуют. По поводу стоимости Audi E-Tron пока также ничего не сообщается. Ожидается, что в продажу транспортное средство с электрическим силовым агрегатом поступит в начале следующего года, но только в Азии.