«Избавление»: Звезда «Ворониных» обрадовалась измене мужа с её лучшей подругой

Знаменитость свыше 20 лет прожила вместе с Александром Михайлушкиным. Богданова призналась, что эти отношения в какой-то момент начали её тяготить., – отметила актриса.Однажды Ольга Богданова узнала, что супруг изменяет ей. По её словам, она даже обрадовалась, когда узнала о его связи с её лучшей подругой. Знаменитость благодарила Бога за то, что тот послал такое «избавление». Богданова призналась, что прибежала к мужу и начала убеждать его в идеальном сочетании с её подругой.Знаменитость убедила супруга в необходимости разорвать отношения и разменять квартиру. После развода они сохранили достаточно дружеские отношения. При этом роман Михайлушкина с подругой экс-жены закончился достаточно быстро.