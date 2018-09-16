«Избавление»: Звезда «Ворониных» обрадовалась измене мужа с её лучшей подругой
Звезду «Ворониных» бросил муж ради её лучшей подруги. Актриса Ольга Богданова рассказала о личной драме в эфире программы «Судьба человека» Бориса Кочевников.
Знаменитость свыше 20 лет прожила вместе с Александром Михайлушкиным. Богданова призналась, что эти отношения в какой-то момент начали её тяготить.
«Он был вспыльчив, часто выпивал. Чувствовала, что нам не суждено остаться вместе, однако мы все-же продолжали сохранять наш брак», – отметила актриса.
Однажды Ольга Богданова узнала, что супруг изменяет ей. По её словам, она даже обрадовалась, когда узнала о его связи с её лучшей подругой. Знаменитость благодарила Бога за то, что тот послал такое «избавление». Богданова призналась, что прибежала к мужу и начала убеждать его в идеальном сочетании с её подругой.
Знаменитость убедила супруга в необходимости разорвать отношения и разменять квартиру. После развода они сохранили достаточно дружеские отношения. При этом роман Михайлушкина с подругой экс-жены закончился достаточно быстро.
Знаменитость свыше 20 лет прожила вместе с Александром Михайлушкиным. Богданова призналась, что эти отношения в какой-то момент начали её тяготить.
«Он был вспыльчив, часто выпивал. Чувствовала, что нам не суждено остаться вместе, однако мы все-же продолжали сохранять наш брак», – отметила актриса.
Однажды Ольга Богданова узнала, что супруг изменяет ей. По её словам, она даже обрадовалась, когда узнала о его связи с её лучшей подругой. Знаменитость благодарила Бога за то, что тот послал такое «избавление». Богданова призналась, что прибежала к мужу и начала убеждать его в идеальном сочетании с её подругой.
Знаменитость убедила супруга в необходимости разорвать отношения и разменять квартиру. После развода они сохранили достаточно дружеские отношения. При этом роман Михайлушкина с подругой экс-жены закончился достаточно быстро.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 03:01