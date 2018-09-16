АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Парижский автосалон-2018: Чего стоит ждать от масштабного автомобильного события
EUR 79.95 USD 68.28
Курс валют на 15.09.2018

«Избавление»: Звезда «Ворониных» обрадовалась измене мужа с её лучшей подругой

Звезду «Ворониных» бросил муж ради её лучшей подруги. Актриса Ольга Богданова рассказала о личной драме в эфире программы «Судьба человека» Бориса Кочевников.

«Избавление»: Звезда «Ворониных» обрадовалась измене мужа с её лучшей подругой


Знаменитость свыше 20 лет прожила вместе с Александром Михайлушкиным. Богданова призналась, что эти отношения в какой-то момент начали её тяготить.

«Он был вспыльчив, часто выпивал. Чувствовала, что нам не суждено остаться вместе, однако мы все-же продолжали сохранять наш брак», – отметила актриса.

Однажды Ольга Богданова узнала, что супруг изменяет ей. По её словам, она даже обрадовалась, когда узнала о его связи с её лучшей подругой. Знаменитость благодарила Бога за то, что тот послал такое «избавление». Богданова призналась, что прибежала к мужу и начала убеждать его в идеальном сочетании с её подругой.

Знаменитость убедила супруга в необходимости разорвать отношения и разменять квартиру. После развода они сохранили достаточно дружеские отношения. При этом роман Михайлушкина с подругой экс-жены закончился достаточно быстро.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 03:01
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Склонность к частым депрессиям вызывает
Эксперты назвали ТОП-5 автомобилей для
«Избавление»: Звезда «Ворониных» обрадовалась
Геймерский смартфон Razer Phone 2 покажут 10
Ученые: Дети могут наследовать ген ожирения от
Татьяна Навка показала, как ее дочь учит
Land Rover и Hulu разрабатывают новую модель для
Обнажённая Наташа Королёва решила попробовать
Huawei готовит новый безрамочный смартфон с
Ученые: Стерильная чистота представляет угрозу
Ученые: Гравитационные волны не подтвердили
Стали известны характеристики Lada 4&#215;4
Мария Кожевникова похвасталась стройной фигурой
В России появится новый смартфон Nokia 5.1 Plus
Ученые назвали «ядерные макароны» самым прочным
Ольга Серябкина не смогла попасть в Лондон на
Lamborghini Urus показал себя в дрэг-рейсинге
Ученые: Стереотипы влияют на взаимоотношения людей
Ольга Бузова шокировала пользователей Instagram
Фанаты не поверили рассказам Билана про его
Смартфон Xiaomi Mi 8 Youth показали на тизерном
В Huawei рассказали об "убийстве" компьютеров
Смартфон Asus Zenfone 5z может получить ОС
На франкфуртском автосалоне представили
Ученые: За характер человека и судьбу на 50%
Алла Пугачева нарисовала для дочери Лизы портрет
Певица Елка перевоплотилась в блондинку
Андрей Данилко рассказал о личной жизни и своем
В Твери женщина пыталась похитить 7-летнюю
Bugatti порадует своих поклонников премьерой 3-х
Просмотреть все новости