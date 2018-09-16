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Mercedes-Benz тестирует автоматическую парковку

Компания Mercedes-Benz проводит тестирование автоматической парковки. Эксперты немецкого бренда еще в минувшем году презентовали собственную концептуальную разработку автопаркинга. На сегодня разработка немецких инженеров с названием Automated Valet Parking проверяется на дорогах Китая.

Mercedes-Benz тестирует автоматическую парковку


Специалисты марки были вдохновлены на создание системы автопарковки мыслью о сложностях размещения транспортного средства у обочины. Многие воители жалуются, что этот процесс отнимает слишком много силы и времени. Новая система представляет собой спецоборудованное пространство с наличием мест для высадки людей.

Фактически, водителю будет достаточно пригнать авто в парковочную зону, выйти из салона и уйти заниматься своими делами. В это время транспортное средство самостоятельно расположится на парковке. Ханс Георг Энгель, глава центра развития немецкой марки в Китае, сообщил, что новый механизм представляет собой важную веху на пути к обеспечению автономного вождения.

 
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Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 05:21
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