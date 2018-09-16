Эксперты назвали ТОП-5 автомобилей для кругосветного путешествия

Этот внедорожник имеет все важные для туриста характеристики. При достаточно высокой проходимости, у него вместительный салон, мощный силовой агрегат и достаточный уровень комфортабельности. Вдобавок, авто имеет целую связку помощников для водителя, которые обеспечат безопасности в долгой поездке. Стоимость внедорожника составляет 3,8 млн рублей за начальную сборку.Второе место занимает Land Rover Freelander 2. Эта модель получила внедорожные опции, но при этом сохранила стильный вид. Автомобиль использует дизельный двигатель, что позволяет назвать транспортное средство одним из наиболее «зимоустойчивых» на российском рынке. Третье место смог получить Volkswagen Touareg, оснащенный «умной» системой полного привода с системой интеллектуального перераспределения передаваемого крутящего момента. Вдобавок, ночью его светодиодные фары обеспечат хорошую видимость. Экономичный двигатель объемом 3 литра обеспечит экономию на топливе во время долгого путешествия.Четвертую строчку занимает кроссовер Audi Q7, созданный на той же платформе, что и Touareg. Модель немецкого бренда получила несколько электронных помощников. Замыкает ТОП- лучших авто для кругосветного путешествия модель BMW X5. Кроссовер не отличается впечатляющими внедорожными параметрами, однако обеспечивает высокие показатели безопасности водителя в самых разнообразных условиях. Вместительный салон позволяет взять с собой много необходимых инструментов и вещей, а заночевать в дороге можно прямо в автомобиле.