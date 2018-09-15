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Анастасия Волочкова похвасталась новым кольцом с сапфиром за миллион долларов

Своей любви к дорогим и изысканным вещам балерина Анастасия Волочкова не скрывает, при этом заявляя, что ей нравится блеск именно крупных украшений. Очередной ее ювелирной новинкой представлено кольцо с сапфиром в 70 карат, изделие преподнес ей обеспеченный поклонник еще в начале лета.

Анастасия Волочкова похвасталась новым кольцом с сапфиром за миллион долларов


От богатого воздыхателя звезда уже получила предложение заменить в ювелирном в украшении все бриллианты на более крупные. Высокую их стоимость подтверждает известный ювелир, который отметил, что стоимость внушительных размеров сапфира примерно 10 тыс. долл. и это только за карат. Можно подсчитать, цена расположенного в центре кольца драгоценного камня может составлять 700 - 800 тыс. долл. как минимум, а может и миллион.

Сама балерина рассказала, обрамленное более крупными бриллиантами, стоит кольцо еще дороже. Также артистка отмечает, что роскошь ей к лицу, ведь все это она заслужила «за свои мозоли, полученные за годы работы у балетного станка».

 
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ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 16:53
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