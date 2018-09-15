Анастасия Волочкова похвасталась новым кольцом с сапфиром за миллион долларов

От богатого воздыхателя звезда уже получила предложение заменить в ювелирном в украшении все бриллианты на более крупные. Высокую их стоимость подтверждает известный ювелир, который отметил, что стоимость внушительных размеров сапфира примерно 10 тыс. долл. и это только за карат. Можно подсчитать, цена расположенного в центре кольца драгоценного камня может составлять 700 - 800 тыс. долл. как минимум, а может и миллион.Сама балерина рассказала, обрамленное более крупными бриллиантами, стоит кольцо еще дороже. Также артистка отмечает, что роскошь ей к лицу, ведь все это она заслужила «за свои мозоли, полученные за годы работы у балетного станка».