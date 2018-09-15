Экс-участница «Дома-2» Рита Керн показала, как выглядела в 19 лет, чем шокировала своих подписчиков

«Мне тут 19-20 лет. Я не была всегда такая жирненькая, только в один год сильно набрала, ну и ракурс не удачный. Стиль у меня был шикарный, великолепные пожженные волосы и даже немного накаченные губы. Боже, а посмотрите на пальцы, они как сардельки были. Кстати интересный момент, через полгода после этого снимка (я уже сильно похудела) я встречалась с молодым человеком из Франции долгое время и это была самая настоящая взаимная любовь. Так что, когда я вижу свои старые снимки, понимаю, любят за характер и душу. Как вспомню эту мочалку из сожженных волосах... ее было не возможно уложить и меня любили..», - разоткровенничалась Рита Керн с преданными поклонниками.

«..Сейчас тот парень недавно женился, у него свой бизнес, но мы сохранили дружеские отношения. Поэтому я могу его попросить выслать мои старые фотки уже через год после этого снимка. Думаете стоит??Хотите??.. Фоток до у меня почти нет, так как старая почта заблокирована была и компьютер полетел вместе с историей. Сейчас смотрю на фото и понимаю мне в зал пора, уже 2 года не хожу, жиреть начала. P.S. Когда мои подруги увидели это фото, то не узнали меня. И эту фотку мне скинул мой старый знакомый, когда нашёл меня в инсте, большая ему благодарность», - продолжила бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».

«Разница в год‼ Вес я набрала за 1 год, и так же быстро его потеряла. Я ничего не делала чтобы похудеть!!!! Я просто верю в психосоматику. Если вы хотите похудеть, то достаточно поменять свои мысли, убеждения, самоощущения! Когда я была пополнее, я чувствовала себя уверенно и я себе очень нравилась, но внутренне я не принимала себя! Не принимала свою национальность, свой цвет волос, не слышала себя. У меня было не то окружение, подруги, которые предавали. Потом я первый раз улетела за границу, через полгода резко перестала общаться со старым окружением, разочаровавшись в женской дружбе и приняла решение улететь в другую страну с новой подругой..», - рассказала Керн своим подписчикам.

«..Именно в этот период обновления я начала худеть, улетела я уже другая ... и закрутилось… путешествия, приключения и первая любовь. Я начала принимать свои родовые корни, начала учиться слышать свои желания. И этот процесс длился достаточно долго и до сих пор длится, так прислушиваться к себе, это сложно. Диета и спорт это очень хорошо, но изначально все начинается в голове!», - заявила Маргарита преданным поклонникам.

«..С предыдущим косметологом судиться не буду, так как заявление на нее уже написано пять лет назад, ей запрещено работать сейчас, и дело до сих пор не закрыто, очень много потерпевших от ее рук..», - заявляла Маргарита Керн.

26-летняя экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2» Маргарита Керн решила отдаться воспоминаниям и пересмотрела свои старые фотографии. Одним из снимков эпатажная брюнетка поделилась у себя на страничке в социальной сети Instagram.Бывшая участница скандального телепроекта «Дом-2» в личном микроблоге обнародовала фотографию, на которой она запечатлена в девятнадцать лет. Маргарита Керн не только не постеснялась показать свое когда-то не совсем совершенное тело, но и рассказала подписчикам о других своих изъянах того времени.Чуть позже Маргарита Керн показала еще одну старую фотографию, но уже в 20-летнем возрасте. На этом снимке экс-звезда прославленной телестройки выглядит куда стройнее. Брюнетка отметила, что несмотря на огромнейшее количество недостатков во внешности, именно тогда она была по-настоящему счастливой и любимой девушкой.Стоит напомнить, что не так давно бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» рассказала своим фанатам о том, что намерена сделать несколько хирургических вмешательств для того, чтобы удались полимер и приподнять уголки губ. По словам Риты Керн, косметолог, к которому она ранее обращалась, вколол ей чересчур много филлеры.В результате некий гель испортил телезнаменитости подкожный слой. Средство не только растеклось, но и вызвало рубцевание тканей.К слову, впервые экс-звезда «Дома-2» увеличила себе грудь в подарок своему возлюбленному, однако чуть позже Маргарите захотелось размер побольше. На сегодняшний день Керн увеличивала грудь четыре раза.