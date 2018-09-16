Google Chrome будет использовать отпечатки пальцев для идентификации

Это совершенно новый разработанный уровень защиты для Google Chrome. Данное новшество избавляет пользователей от постоянной авторизации, особенно при регулярном выходе из своего аккаунта. При появлении диалогового окна браузер будет выходить из полноэкранного режима.Для современной работы и быстрой передаче данных поисковая система Chrome уже применяет Bluetooth систему для Windows 10, Android, ChromeOS и MacOS. В дополнительные функции входят такие параметры как сканирование штрих кодов, текстов в изображениях и QR.