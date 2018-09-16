Google Chrome будет использовать отпечатки пальцев для идентификации
Использование отпечатков пальцев для личной аутентификации будет использовать Google для пользователей мобильных версий Android и Mac по умолчанию. Это не единственная разработка, основанная на биологических показателях человека.
Это совершенно новый разработанный уровень защиты для Google Chrome. Данное новшество избавляет пользователей от постоянной авторизации, особенно при регулярном выходе из своего аккаунта. При появлении диалогового окна браузер будет выходить из полноэкранного режима.
Для современной работы и быстрой передаче данных поисковая система Chrome уже применяет Bluetooth систему для Windows 10, Android, ChromeOS и MacOS. В дополнительные функции входят такие параметры как сканирование штрих кодов, текстов в изображениях и QR.
Это совершенно новый разработанный уровень защиты для Google Chrome. Данное новшество избавляет пользователей от постоянной авторизации, особенно при регулярном выходе из своего аккаунта. При появлении диалогового окна браузер будет выходить из полноэкранного режима.
Для современной работы и быстрой передаче данных поисковая система Chrome уже применяет Bluetooth систему для Windows 10, Android, ChromeOS и MacOS. В дополнительные функции входят такие параметры как сканирование штрих кодов, текстов в изображениях и QR.
Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 04:31