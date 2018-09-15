Xiaomi показала свои версии iPhone XR, XS и XS Max от Apple
Компания Xiaomi приняла решение вступить в шуточную конкуренцию с Apple после рекламы новых iPhone. Они выпустили свои версии XR, XS и XS Max по ценам компании Apple.
Это произошло после того как Apple выставила на продажу свою продукцию R suite, XS suite и XS Max se в одном китайском интернет-магазине по ценам аналогичным китайским моделям, после чего к компании Apple приклеилось название «Китайский Apple».
Выставленная стоимость модели XR suite составляет 947 долларов, такую же цену стоит модель iPhone XR компании Apple в Китае, только в комплектность XR suite входит смартфон, браслет, ноутбук и гарнитура. S Suite такой же комплектации стоит 1268 долларов.
XS Max соответствующей комплектации но без гарнитуры можно купить за 1398 долларов.
К сожалению, по таким ценам все эти комплекты можно приобрести только в Китае. В России каждый товар в отдельности стоит дороже чем в комплекте, которые Xiaomi выставила на продажу.
Это произошло после того как Apple выставила на продажу свою продукцию R suite, XS suite и XS Max se в одном китайском интернет-магазине по ценам аналогичным китайским моделям, после чего к компании Apple приклеилось название «Китайский Apple».
Выставленная стоимость модели XR suite составляет 947 долларов, такую же цену стоит модель iPhone XR компании Apple в Китае, только в комплектность XR suite входит смартфон, браслет, ноутбук и гарнитура. S Suite такой же комплектации стоит 1268 долларов.
XS Max соответствующей комплектации но без гарнитуры можно купить за 1398 долларов.
К сожалению, по таким ценам все эти комплекты можно приобрести только в Китае. В России каждый товар в отдельности стоит дороже чем в комплекте, которые Xiaomi выставила на продажу.
Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 18:31