Ученых из США заподозрили в сокрытии тайны о Солнце
Ученые из США были заподозрены в сокрытии некой тайны о Солнце. Подобные слухи появились после закрытия обсерватории, которая занималась исследованием «пятен» на поверхности светила. Лаборатория находится в Нью-Мексико на горе Сакраменто-Пик, а причины прекращения её деятельности остаются неизвестными.
Сторонники теорий заговоров подозревают, что астрономам удалось зарегистрировать сверхмощную вспышку на Солнце, после чего они якобы получили приказ со стороны правительства США о сокрытии данного факта. Некоторые пользователи интернета сделали предположение, что персонал обсерватории был заподозрен в шпионаже. Комментарии работников научного центра не пояснили происходящее.
«Телескоп не находил пришельцев. Все данные будут представлены в открытом доступе. Мы не утаиваем никакой информации и не получали приказов о засекречивании результатов проведенных исследований», - подчеркнул Джеймс Макейтер, директор обсерватории.
В настоящее время расследование обстоятельств закрытия научного центра и проведенной эвакуации персонала ведут сотрудники ФБР США. В штаб-квартире ведомства данные о проведенной ими проверке никак не комментируют. Ассоциация университетов по исследованию астрономических явлений сообщила, что все прочие объекты ведут работу в штатном режиме.
Сторонники теорий заговоров подозревают, что астрономам удалось зарегистрировать сверхмощную вспышку на Солнце, после чего они якобы получили приказ со стороны правительства США о сокрытии данного факта. Некоторые пользователи интернета сделали предположение, что персонал обсерватории был заподозрен в шпионаже. Комментарии работников научного центра не пояснили происходящее.
«Телескоп не находил пришельцев. Все данные будут представлены в открытом доступе. Мы не утаиваем никакой информации и не получали приказов о засекречивании результатов проведенных исследований», - подчеркнул Джеймс Макейтер, директор обсерватории.
В настоящее время расследование обстоятельств закрытия научного центра и проведенной эвакуации персонала ведут сотрудники ФБР США. В штаб-квартире ведомства данные о проведенной ими проверке никак не комментируют. Ассоциация университетов по исследованию астрономических явлений сообщила, что все прочие объекты ведут работу в штатном режиме.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:45