Ученых из США заподозрили в сокрытии тайны о Солнце

Сторонники теорий заговоров подозревают, что астрономам удалось зарегистрировать сверхмощную вспышку на Солнце, после чего они якобы получили приказ со стороны правительства США о сокрытии данного факта. Некоторые пользователи интернета сделали предположение, что персонал обсерватории был заподозрен в шпионаже. Комментарии работников научного центра не пояснили происходящее.«Телескоп не находил пришельцев. Все данные будут представлены в открытом доступе. Мы не утаиваем никакой информации и не получали приказов о засекречивании результатов проведенных исследований», - подчеркнул Джеймс Макейтер, директор обсерватории.В настоящее время расследование обстоятельств закрытия научного центра и проведенной эвакуации персонала ведут сотрудники ФБР США. В штаб-квартире ведомства данные о проведенной ими проверке никак не комментируют. Ассоциация университетов по исследованию астрономических явлений сообщила, что все прочие объекты ведут работу в штатном режиме.