В Омске мужчина погиб после падения с 16 этажа
В одном из микрорайонов Омска местный житель выпал из окна 16 этажа. Об этом сообщили очевидцы на просторах социальных сетей, отметив, что перед инцидентом слышали выстрел. Происшествие было зафиксировано 14 сентября примерно в 14:30 по местному времени.
Правоохранители подтвердили информацию о выстреле, добавив, что он был сделан из сигнального пистолета. Уже через несколько секунд мужчина выпал из окна, разбившись насмерть.
Правоохранители продолжают выяснять детали произошедшего, на данный момент рассматривается сразу несколько версий.
Правоохранители подтвердили информацию о выстреле, добавив, что он был сделан из сигнального пистолета. Уже через несколько секунд мужчина выпал из окна, разбившись насмерть.
Правоохранители продолжают выяснять детали произошедшего, на данный момент рассматривается сразу несколько версий.
Происшествия
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 16:09