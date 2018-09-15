В Омске мужчина погиб после падения с 16 этажа

Правоохранители подтвердили информацию о выстреле, добавив, что он был сделан из сигнального пистолета. Уже через несколько секунд мужчина выпал из окна, разбившись насмерть.Правоохранители продолжают выяснять детали произошедшего, на данный момент рассматривается сразу несколько версий.