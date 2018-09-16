Геймерский смартфон Razer Phone 2 покажут 10 октября
10 октября компания Razer в Голливуде покажет свой смартфон Razer Phone 2. Такая информация появилась благодаря скриншоту блокировки, случайно попавшему в Сеть.
Мероприятие начнется в 6:30 утра. Смартфон первыми смогут увидеть только избранные. Подробности об Razer Phone 2 пока отсутствуют.
В то же время в октябре должна состояться презентация LG V40 ThinQ и Huawei Mate 20.
Мероприятие начнется в 6:30 утра. Смартфон первыми смогут увидеть только избранные. Подробности об Razer Phone 2 пока отсутствуют.
В то же время в октябре должна состояться презентация LG V40 ThinQ и Huawei Mate 20.
Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 02:31