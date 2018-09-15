Экс-участница «Дома-2» Элла Суханова жестко прошлась по Виктории Романец

«Недавно Виктория с Антоном уезжали в Липецк. Там Романец изрядно напилась, стала нелестно высказаться в мой адрес, назвала Даниэля «выродком», «дауном», сказала, чтобы он больше не ступал на порог их дома. Бывший муж сам рассказал мне об этом. Честно говоря, я была в шоке, ведь я не лезу в их жизнь, у меня у самой все хорошо в этом плане. Меня бы не трогали ее высказывания, но ведь дело касается ребенка, и я не намерена молчать», - поделилась с репортерами экс-участница реалити-шоу «Дом-2».

«Ударил ее об подлокотник. С нами ехала семейная пара, все это видели и слышали. Я никогда не хотел от нее детей. И она это всегда знала», - рассказал Антон Гусев экс-супруге Евгении Феофилактовой, а попозже добавил, что планирует подавать на развод.

«Всегда найдется козел, который придумает про тебя какую-нибудь гадость», - заявила Виктория Романец у себя на страничке в социальной сети Instagram.

«Неважно кто твой друг или не друг, но я всегда буду на стороне жен, матерей и их детей. Нельзя вливаться в доверие к людям, набиваться в подруги, а потом ложиться в койку к ее мужу. Мне очень жаль Женю, которой пришлось все это пройти и самостоятельно воспитывать ребенка без какой-либо финансовой и моральной помощи. Никому этого не пожелаю. Поэтому все очень просто - я всегда за семью и честность. А что касается Романец, так с ней мы были подругами по шоу «ДОМ-2», не более»,- заявила репортерам Элла Суханова.

«Я не вижу никакого повода, чтобы мусолить чушь. Я не виновата, что женщина, у которой климакс, пишет что-то про мою семью», - написала Вика в личном инста-блоге.

«Печально, когда от женщины в 30 лет не хочет муж детей, да ещё и пишет об этом своей бывшей жене. И нынешней от безысходности приходится «хавать» все это. Позже, поняв, что ее собственный муж называет ее сволочью, она начинает обвинять других в климаксе, хотя лучше в климаксе, чем в хлюпанье, извините, женского полового органа (это кстати, он тоже писал), но уже другой даме. Сорри, что пишу здесь это вам, мои дорогие, но порой уже сильно достают люди, о которых ты не вспоминаешь уже 2 года, а они после того, как скакали по машинам с чужим мужем, ещё и переходят на оскорбления невинного ребёнка! Всему есть предел..», - заявила экс-звезда прославленного реалити-шоу «Дом-2» у себя в блоге.

«..«Отвалите от нашей семьи со своими грязными отношениями, не втягивайте меня и ребёнка!», - сказала бы я. Но понимаю, что смысла нет, потому что там мозгов нет! Только больная тетка обзовёт маленького пятилетнего ребёнка такими страшными словами, а другим детям пожелает заболевания раком!!!! Это жесть, товарищи! Берегите своих близких от ненормальных людей, особенно, если они скрытые ваши фанаты. И подбирают за вами все, начиная от визажистов, мужей, подруг, домработниц, дизайнеров.. да что уж там, даже идеи фотосета. Кстати, у меня там мусор накопился в ведре. Ннннадо?! Фанаты - они такие. Всем добра», - продолжила обворожительная блондинка.

От бывшей участницы одного из самых скандальных телепроектов России начали отворачиваться ее близкие подруги. Причиной этому, как оказалось, стало то, что брюнетка то и дело продолжает оскорблять единственного наследника своего мужа Антона Гусева от первого брака – пятилетнего Даниэля. Вероятней всего, что идиллии в звездной парочке экс-участников популярного телепроекта «Дом-2» Антона Гусева и Виктории Романец не судьба долго продлиться.После того, как в Интернете была опубликовала скандальная переписка 29-летнего молодого человека с бывшей женой Евгенией Феофилактовой, в которой Антон сознается, что его теперешняя супруга просто-напросто не разрешает ему встречаться и тем более приводить в их особняк единственного сына, семейство в очередной раз отписалось друг от друга в известнейшей социальной сети Instagram.Евгения Феофилактова рассказала журналистам, что Виктория Романец находясь в нетрезвом состоянии принялась вовсю унижать и поливать грязью пятилетнего Даниэля.Также Феофилактова рассказала журналистам, что после того, как нынешняя супруга ее бывшего мужа оскорбила Даниэля, Антон Гусев не смог продолжать контролировать своих эмоций и попросту набросился на Викторию Романец.Невзирая на то, что сама Виктория Романец в личном микроблоге до сих пор продолжает ограничиваться только намеками, непрочный мир звездной парочки все-таки еще больше ослабел.В любом случае, в скандальную переписку Антона Гусева и Евгении Феофилактовой на сегодняшний день верит не только огромнейшее количество интернет-пользователей, но и ранее близкие друзья Романец, в частности бывшая участница «Дома-2» Элла Суханова.К слову, на данный момент Виктория Романец и Евгения Феофилактова принялись активно выяснять отношения в Сети. Брюнетка по-прежнему заявляет, что ничего не говорила в адрес пятилетнего Даниэля и даже попыталась свалить всю вину на бывшую супругу своего мужа Антона Гусева.В свою очередь не смогла промолчать и Евгения, которая обнародовала у себя на страничке в социальной сети Instagram продолжение переписки с бывшим возлюбленным.