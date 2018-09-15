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Ford Fiesta ST показал максимальную скорость на видео

Львиная доля машин на рынке США приходится на внедорожники и кроссоверы. Только покупатель забывает про автомобили других классов, с не менее существенными достоинствами. Примером стал новый Ford Fiesta ST, продемонстрировавший свои преимущества на видеоролике.

Ford Fiesta ST показал максимальную скорость на видео


Вполне возможно, что данная модель получит популярность во многих странах мира. Видео демонстрирует наглядно, как набирает автомобиль свою максимальную скорость, которая может составить 237 километров в час.

Автомобиль затрачивает 41 секунду, чтобы перейти скоростной порог в 222 километра. Далее съемка показывает, для достижения крайнего предела скорости, Ford Fiesta ST достаточно еще полминуты.



Управляет моделью шестицилиндровый мотор, мощностью 197 лошадиных сил. По нынешним временам это достаточно скромно, но сама конструкция может быть представлена, как разумный компромисс между представителем деловой машины и простым семейным транспортом.

 
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Авто
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 16:39
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