Land Rover и Hulu разрабатывают новую модель для полёта на Марс

Майкл Курми, директор по маркетингу Jaguar Land Rover, дал комментарий, в котором рассказал, что они с радостью станут плодотворно сотрудничать с компанией Hulu. Для них это приобретение ценного опыта в дальнейшем развитии машин линии Range Rover Sport, которые планируют выпускать в 2030 году с обновлённым дизайном.Продюсеры шоу Westward работали вместе с дизайнерами Jaguar Land Rover и Hulu над созданием копии машины для участия её в шоу. Но без компьютерной графики не обошлось.Автомобиль наполнили множеством новинок. Например, в фильме можно увидеть как у машины непрозрачные зеркальные стёкла за пару секунд превращаются в простые окна. Секрет окон машины до конца не раскрыт, интрига сохранена. Неизвестно - это компьютерная графика или действующий экземпляр. 15 сентября выйдет пилотная серия этого фильма и можно будет рассмотреть созданный прототип Land Rover и Hulu.Добавим, что в честь своего юбилея компания Land Rover выпустила на российский авторынок 70 машин каждой линии внедорожников.