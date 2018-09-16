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Land Rover и Hulu разрабатывают новую модель для полёта на Марс

Автомобиль планируют создать в единственном экземпляре для съёмок в фантастическом фильме «The First», по сюжету которого вместе с астронавтами машина полетит на Марс.В главной роли данной серии выступит Шон Пен, а за рулём усовершенствованного Range Rover будет находиться Наташа МакЭлхон.

Land Rover и Hulu разрабатывают новую модель для полёта на Марс


Майкл Курми, директор по маркетингу Jaguar Land Rover, дал комментарий, в котором рассказал, что они с радостью станут плодотворно сотрудничать с компанией Hulu. Для них это приобретение ценного опыта в дальнейшем развитии машин линии Range Rover Sport, которые планируют выпускать в 2030 году с обновлённым дизайном.

Продюсеры шоу Westward работали вместе с дизайнерами Jaguar Land Rover и Hulu над созданием копии машины для участия её в шоу. Но без компьютерной графики не обошлось.

Автомобиль наполнили множеством новинок. Например, в фильме можно увидеть как у машины непрозрачные зеркальные стёкла за пару секунд превращаются в простые окна. Секрет окон машины до конца не раскрыт, интрига сохранена. Неизвестно - это компьютерная графика или действующий экземпляр. 15 сентября выйдет пилотная серия этого фильма и можно будет рассмотреть созданный прототип Land Rover и Hulu.

Добавим, что в честь своего юбилея компания Land Rover выпустила на российский авторынок 70 машин каждой линии внедорожников.

 
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Авто
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 01:31
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