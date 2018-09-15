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Дмитрий Губерниев рассказал о своей крепкой дружбе с Алиной Кабаевой

В откровенном интервью для отечественных СМИ спортивный журналист Дмитрий Губерниев не подтвердил слухи о романе с гимнасткой Алиной Кабаевой. По словам комментатора, его и спортсменку связывает лишь давняя дружба.

Дмитрий Губерниев рассказал о своей крепкой дружбе с Алиной Кабаевой


Впервые Губерниев встретился с Кабаевой около 20 лет назад - почти сразу же после её победы на Всемирных юношеских играх. С тех пор они продолжают «тесно и тепло» общаться. Телеведущий считает свою подругу прекрасной спортсменкой и достойным человеком, одна слухи о романе между ними являются неправдивыми. Напомним, впервые разговоры об этом начались после совместных фотографий знаменитостей в рамках фестиваля «Алина».

Губерниев гордится дружбой с Кабаевой, часто звонит ей, и с удовольствием приходит на мероприятия, организованные гимнасткой. К примеру, они вместе открывали центр гимнастики в Цхинвале.

 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 15:53
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