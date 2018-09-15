В Великобритании турист снял на видео призрака смотрителя замка
Турист запечатлел на камеру призрака смотрителя замка «Зачарованного холма» в британском городе Хэмпшир. Увиденное впечатлило его, поэтому он поделился роликом с интернет-пользователями.
Автор видео заявил, что в какой-то момент заметил сияющие глаза смотрителя замка, затем был обнаружен силуэт, который, впрочем, начал отдаляться при виде туриста. Посетитель сначала подумал, что это чья-то шутка, но затем начал сомневаться. Дело в том, что тот район замка практически неприступен из-за своей узости, поэтому человек вряд ли бы прошел туда. Примечательно, но призрак был замечен не сразу, а лишь после осмотра снятого материала.
По словам мужчины, во время нахождения в древнем замке он чувствовал, что за ним кто-то следит. Постройка объекта датирована 16-м веком и на данный момент является собственностью американского предпринимателя Уильяма Херста.
Автор видео заявил, что в какой-то момент заметил сияющие глаза смотрителя замка, затем был обнаружен силуэт, который, впрочем, начал отдаляться при виде туриста. Посетитель сначала подумал, что это чья-то шутка, но затем начал сомневаться. Дело в том, что тот район замка практически неприступен из-за своей узости, поэтому человек вряд ли бы прошел туда. Примечательно, но призрак был замечен не сразу, а лишь после осмотра снятого материала.
По словам мужчины, во время нахождения в древнем замке он чувствовал, что за ним кто-то следит. Постройка объекта датирована 16-м веком и на данный момент является собственностью американского предпринимателя Уильяма Херста.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 17:49