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В Великобритании турист снял на видео призрака смотрителя замка

Турист запечатлел на камеру призрака смотрителя замка «Зачарованного холма» в британском городе Хэмпшир. Увиденное впечатлило его, поэтому он поделился роликом с интернет-пользователями.

В Великобритании турист снял на видео призрака смотрителя замка


Автор видео заявил, что в какой-то момент заметил сияющие глаза смотрителя замка, затем был обнаружен силуэт, который, впрочем, начал отдаляться при виде туриста. Посетитель сначала подумал, что это чья-то шутка, но затем начал сомневаться. Дело в том, что тот район замка практически неприступен из-за своей узости, поэтому человек вряд ли бы прошел туда. Примечательно, но призрак был замечен не сразу, а лишь после осмотра снятого материала.

По словам мужчины, во время нахождения в древнем замке он чувствовал, что за ним кто-то следит. Постройка объекта датирована 16-м веком и на данный момент является собственностью американского предпринимателя Уильяма Херста.

 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 17:49
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