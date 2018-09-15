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В Сеть попали первые изображения Mercedes-Benz GLE Coupe

Первое изображение, которое наиболее правдоподобно соответствует Mercedes-Benz GLE Coupe, появилось в Сети. Как предположили дизайнеры, базируется фото на новом поколении GLE в концепции современного корпоративного стиля. Благодаря этому, можно посмотреть на практически точную версию будущей новинки, представленной купеобразным GLE.

В Сеть попали первые изображения Mercedes-Benz GLE Coupe


Исходя из изображения авто на фото, видна практически идентичная стандартная версия, отмечается только переработанная задняя часть, более покатая крыша и новая задняя оптика с другим бампером. Вполне возможно, что модель получит и новую форму переднего бампера и решетку радиатора, соответствующую спортивному автомобилю.

В оснащении новинка не будет особо отличаться от стандартного кроссовера. Салон оснащен системой MBUX, ставшей стандартном для обновленной линейки. Здесь объединены панель приборов, навигация, мультимедиа и органы по управлению системами автомобиля. Скорее всего, состоится дебют Mercedes-Benz GLE Coupe до конца текущего года, а продажи начнут не ранее 2019 года.

 
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Авто
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 15:37
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