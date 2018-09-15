В Сеть попали первые изображения Mercedes-Benz GLE Coupe
Первое изображение, которое наиболее правдоподобно соответствует Mercedes-Benz GLE Coupe, появилось в Сети. Как предположили дизайнеры, базируется фото на новом поколении GLE в концепции современного корпоративного стиля. Благодаря этому, можно посмотреть на практически точную версию будущей новинки, представленной купеобразным GLE.
Исходя из изображения авто на фото, видна практически идентичная стандартная версия, отмечается только переработанная задняя часть, более покатая крыша и новая задняя оптика с другим бампером. Вполне возможно, что модель получит и новую форму переднего бампера и решетку радиатора, соответствующую спортивному автомобилю.
В оснащении новинка не будет особо отличаться от стандартного кроссовера. Салон оснащен системой MBUX, ставшей стандартном для обновленной линейки. Здесь объединены панель приборов, навигация, мультимедиа и органы по управлению системами автомобиля. Скорее всего, состоится дебют Mercedes-Benz GLE Coupe до конца текущего года, а продажи начнут не ранее 2019 года.
Исходя из изображения авто на фото, видна практически идентичная стандартная версия, отмечается только переработанная задняя часть, более покатая крыша и новая задняя оптика с другим бампером. Вполне возможно, что модель получит и новую форму переднего бампера и решетку радиатора, соответствующую спортивному автомобилю.
В оснащении новинка не будет особо отличаться от стандартного кроссовера. Салон оснащен системой MBUX, ставшей стандартном для обновленной линейки. Здесь объединены панель приборов, навигация, мультимедиа и органы по управлению системами автомобиля. Скорее всего, состоится дебют Mercedes-Benz GLE Coupe до конца текущего года, а продажи начнут не ранее 2019 года.
Авто
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 15:37