В Сеть попали первые изображения Mercedes-Benz GLE Coupe

Исходя из изображения авто на фото, видна практически идентичная стандартная версия, отмечается только переработанная задняя часть, более покатая крыша и новая задняя оптика с другим бампером. Вполне возможно, что модель получит и новую форму переднего бампера и решетку радиатора, соответствующую спортивному автомобилю.В оснащении новинка не будет особо отличаться от стандартного кроссовера. Салон оснащен системой MBUX, ставшей стандартном для обновленной линейки. Здесь объединены панель приборов, навигация, мультимедиа и органы по управлению системами автомобиля. Скорее всего, состоится дебют Mercedes-Benz GLE Coupe до конца текущего года, а продажи начнут не ранее 2019 года.