Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня опубликовала фотографию с новым избранником

«Теперь это официально. У нас все серьезно, можете поздравлять», - подписала телезнаменитость свежий снимок.

«Виктория - необыкновенная женщина, но я подтверждаю, что мы недавно расстались. Предпочитаю не комментировать причины из уважения к нашим отношениям. Я ей желаю много счастья, успехов и любви», - заявил журналистам миллиардер из Франции Пьер Андюран.

«Помню, как однажды он мне сказал: «Хочу, чтобы ты сидела дома». Потом он также говорил отцу, что у меня на первом месте карьера, а на втором ребенок. Для меня это было странно слышать, ведь я всегда помнила маму, которая работала в двух местах, чтобы обеспечить семью. Так или иначе, мы расстались очень мирно. Просто поговорили и поняли друг друга. Дочь сейчас очень болезненно принимает каждую его новую девушку. Ревнует папу», - рассказала СМИ Виктория Боня.

Ни для кого не является секретом, что личная жизнь экс-звезды прославленной телестройки «Дом-2» Виктории Бони на протяжении уже многих лет продолжает вызывать живой интерес у общественности. Длинноволосой красавице то и дело приписывают романтические отношения с олигархами, женатыми миллиардерами, а также интересное положение от голливудских знаменитостей.Тем не менее, сама Виктория Боня предпочитает не обращать внимания на сплетни о своих приключениях. Несколько дней назад бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» все-таки нарушила продолжительное молчание и обнародовала в личном микроблоге фотографию, на которой она запечатлена со своим новым молодым человеком Алленом Джеффри Бейером.Стоит подчеркнуть, что, по словам Виктории, с новым возлюбленным ее связывают очень серьезные отношения. Преданные поклонники Бони один за другим принялись тут же вспоминать, что чуть больше года назад их любимица уже намекала на то, что закрутила романтические отношения с американским бизнесменом, однако тогда Вика отказывалась как-либо комментировать данную связь.И вот, несколько часов назад Виктория Боня призналась своим верным фанатам, что по-настоящему счастлива рядом с новым молодым человеком.Как стало известно, совместная фотография Виктории Бони с Алленом Джеффри Бейером была сделана на праздновании дня рождения близкой подруги бывшей участницы «Дома-2». Как видно, молодые люди довольно весело проводят время в Соединенных Штатах Америки, где не только активно занимаются работой, но и тщательно отдыхают в компании российского музыканта Петра Дранга и многочисленных близких знакомых.Журналистам уже удалось выяснить, что предполагаемому новому молодому человеку Виктории Бони – Аллену Джеффри Бейеру тридцать восемь лет. Мужчина работает юристом в Лос-Анджелесе, и именно в этой сфере успел добиться немалых результатов и успехов.Нужно сказать, что весной прошлого года Виктория Боня и Аллен Джеффри Бейер уже публиковали в личных микроблогах совместные фотографии. Тогда преданные поклонники вовсю начали поздравлять звездную парочку, но молодые люди поспешили убедить всех, что они являются просто хорошими друзьями. Вероятней всего, что именно поэтому новый пост телезнаменитости многие интернет-пользователи восприняли с сарказмом.По словам некоторых фолловеров, бывшая участница прославленного реалити-шоу «Дом-2» в очередной раз просто пытается привлечь к своей личности внимание общественности, а на самом деле ее сердце по-прежнему свободно.Стоит напомнить, что еще весной текущего года Виктория Боня выходила на красную ковровую дорожку Каннского кинофестиваля с французским миллиардером Пьером Андюраном. Тогда экс-звезда телестройки вовсю рассказывала СМИ и фанатам, что уже даже познакомила свою единственную наследницу с новым возлюбленным, а это значит, что их романтические отношения более, чем просто серьезные. Тем не менее, несколько недель назад сам бизнесмен заявил, что поставил точку в отношениях с российской знаменитостью.До этого Виктория Боня довольно продолжительный период времени находилась в отношениях с наследником миллиардера Алексом Смерфитом, от которого девушка родила дочь. Однако и этот роман не закончился шикарной свадьбой. Недавно телеведущая дала интервью, в котором призналась, что именно помешало ей создать с мужчиной крепкую семью.По словам бывшей участницы «Дома-2», на сегодняшний день она понимает, что очень устала от жизни напоказ. Оказывается, что на данный момент Викторию больше интересует благополучие ее самых родных и любимых людей – матери, родной сестры и маленькой дочери, чем огромнейшее количество сплетен, которые каждую секунду появляются в Интернете.Сейчас Боня продолжает активно заниматься своей карьерой и воспитанием единственной наследницы. В свою очередь преданные поклонники Виктории, как выяснилось, очень надеются на то, что именно Аллену Джеффри Бейеру удастся сделать их любимицу по-настоящему счастливой женщиной.