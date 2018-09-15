Стали известны характеристики Lada 4×4 Vision от Стивена Марттина

В Москве в автосалоне ММАС 2018 Lada 4х4 Vision пророчат долголетие и открытие новой линии внедорожников поколения «Лада». Узнаваемость машины будет стопроцентной благодаря современным х-формам отечественной модели «Лада».Салон данной модели внедорожника укомплектовали спортивным рулём, индивидуальными креслами для заднего и переднего ряда, мультимедийной системой с внушительным монитором, современной системой климатконтроля, цифровой панелью приборов. По кузову машина чуть больше 4 метров. Полный привод аналогично моделям «Дастер».Остальные технические параметры Lada 4х4 Vision содержаться в тайне.Предполагаемая дата выпуска машины с конвейера ещё не установлена. Известно только, что это будет в 2021 году. Эксперты уже пророчат долголетие данной модели внедорожника на отечественном и зарубежном рынке.