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Стали известны характеристики Lada 4×4 Vision от Стивена Марттина

Руководитель отдела по дизайну АВТОВАЗа Стивен Марттин придал машине узнаваемый стиль, позаимствовав его от отечественной модели «Лады» и добавив немного от «Нивы».

Стали известны характеристики Lada 4&#215;4 Vision от Стивена Марттина


В Москве в автосалоне ММАС 2018 Lada 4х4 Vision пророчат долголетие и открытие новой линии внедорожников поколения «Лада». Узнаваемость машины будет стопроцентной благодаря современным х-формам отечественной модели «Лада».

Салон данной модели внедорожника укомплектовали спортивным рулём, индивидуальными креслами для заднего и переднего ряда, мультимедийной системой с внушительным монитором, современной системой климатконтроля, цифровой панелью приборов. По кузову машина чуть больше 4 метров. Полный привод аналогично моделям «Дастер».

Остальные технические параметры Lada 4х4 Vision содержаться в тайне.

Предполагаемая дата выпуска машины с конвейера ещё не установлена. Известно только, что это будет в 2021 году. Эксперты уже пророчат долголетие данной модели внедорожника на отечественном и зарубежном рынке.

 
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Авто / Главные новости
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 23:31
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