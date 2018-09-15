В Подмосковье обнаружен труп неизвестного мужчины

В ведомстве уточнили, что труп мужчины возраста примерно 55-60 лет без внешних признаков насильственного характера смерти был обнаружен в Мытищах. Для проведения судебно-медицинского исследования тело было направлено в морг.В настоящий момент правоохранительными органами принимаются меры к установлению личности мужчины.