В Подмосковье обнаружен труп неизвестного мужчины
Труп неизвестного мужчины без видимых следов насилия на теле был обнаружен в деревне, расположенной на территории Мытищ. Данную информацию предоставила пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.
В ведомстве уточнили, что труп мужчины возраста примерно 55-60 лет без внешних признаков насильственного характера смерти был обнаружен в Мытищах. Для проведения судебно-медицинского исследования тело было направлено в морг.
В настоящий момент правоохранительными органами принимаются меры к установлению личности мужчины.
В ведомстве уточнили, что труп мужчины возраста примерно 55-60 лет без внешних признаков насильственного характера смерти был обнаружен в Мытищах. Для проведения судебно-медицинского исследования тело было направлено в морг.
В настоящий момент правоохранительными органами принимаются меры к установлению личности мужчины.
Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:04