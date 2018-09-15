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В Подмосковье обнаружен труп неизвестного мужчины

Труп неизвестного мужчины без видимых следов насилия на теле был обнаружен в деревне, расположенной на территории Мытищ. Данную информацию предоставила пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

В Подмосковье обнаружен труп неизвестного мужчины


В ведомстве уточнили, что труп мужчины возраста примерно 55-60 лет без внешних признаков насильственного характера смерти был обнаружен в Мытищах. Для проведения судебно-медицинского исследования тело было направлено в морг.

В настоящий момент правоохранительными органами принимаются меры к установлению личности мужчины.

 
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Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:04
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