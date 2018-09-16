АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Парижский автосалон-2018: Чего стоит ждать от масштабного автомобильного события
EUR 79.95 USD 68.28
Курс валют на 15.09.2018

Huawei готовит новый безрамочный смартфон с 7,12-дюймовым экраном

В TENAA были замечены 2 новых смартфона от Huawei ARS-TL00 и ARS-AL00. Отличительными чертами этих новинок являются задняя крышка, которая выполнена из белой и черной кожи, двойная основная камера и безрамочный экран в 7,12-дюймовый.

Huawei готовит новый безрамочный смартфон с 7,12-дюймовым экраном


Внутри корпуса новинки скрыты процессор Qualcomm Snapdragon 636, а также 4 гигабайта оперативной памяти, 64 или 128 гигабайта расширяемой внутренней памяти. Аккумулятор Huawei на 5 000 мАч, а безрамочный экран имеет разрешением в 2244х1080 пикселей и занимает почти 91% передней панели.

Сзади у новинки установлена камера на 16+2 мегапикселей, фронтальная на 8 мегапикселей. Смартфон обладает Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2. Также помимо представленной цветовой гаммы будут доступны кожаная задняя панель коричневого цвета и новая модель со стеклянной крышкой.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 00:31
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Обнажённая Наташа Королёва решила попробовать
Huawei готовит новый безрамочный смартфон с
Ученые: Стерильная чистота представляет угрозу
Ученые: Гравитационные волны не подтвердили
Стали известны характеристики Lada 4&#215;4
Мария Кожевникова похвасталась стройной фигурой
В России появится новый смартфон Nokia 5.1 Plus
Ученые назвали «ядерные макароны» самым прочным
Ольга Серябкина не смогла попасть в Лондон на
Lamborghini Urus показал себя в дрэг-рейсинге
Ученые: Стереотипы влияют на взаимоотношения людей
Ольга Бузова шокировала пользователей Instagram
Фанаты не поверили рассказам Билана про его
Смартфон Xiaomi Mi 8 Youth показали на тизерном
В Huawei рассказали об "убийстве" компьютеров
Смартфон Asus Zenfone 5z может получить ОС
На франкфуртском автосалоне представили
Ученые: За характер человека и судьбу на 50%
Алла Пугачева нарисовала для дочери Лизы портрет
Певица Елка перевоплотилась в блондинку
Андрей Данилко рассказал о личной жизни и своем
В Твери женщина пыталась похитить 7-летнюю
Bugatti порадует своих поклонников премьерой 3-х
Эксперты рассказали про вред для мозга человека
Начало продаж iPhone XR отложили из-за выреза в
В России создали самый необычный 6-колесный
Конспирологи: В черном саркофаге могли быть
В Ростове избиение прохожим полуголого мужчины
В Сети показали особенности новых смартфонов
Екатерина Шпица попросила 120 тысяч рублей за
Просмотреть все новости