Huawei готовит новый безрамочный смартфон с 7,12-дюймовым экраном
В TENAA были замечены 2 новых смартфона от Huawei ARS-TL00 и ARS-AL00. Отличительными чертами этих новинок являются задняя крышка, которая выполнена из белой и черной кожи, двойная основная камера и безрамочный экран в 7,12-дюймовый.
Внутри корпуса новинки скрыты процессор Qualcomm Snapdragon 636, а также 4 гигабайта оперативной памяти, 64 или 128 гигабайта расширяемой внутренней памяти. Аккумулятор Huawei на 5 000 мАч, а безрамочный экран имеет разрешением в 2244х1080 пикселей и занимает почти 91% передней панели.
Сзади у новинки установлена камера на 16+2 мегапикселей, фронтальная на 8 мегапикселей. Смартфон обладает Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2. Также помимо представленной цветовой гаммы будут доступны кожаная задняя панель коричневого цвета и новая модель со стеклянной крышкой.
Внутри корпуса новинки скрыты процессор Qualcomm Snapdragon 636, а также 4 гигабайта оперативной памяти, 64 или 128 гигабайта расширяемой внутренней памяти. Аккумулятор Huawei на 5 000 мАч, а безрамочный экран имеет разрешением в 2244х1080 пикселей и занимает почти 91% передней панели.
Сзади у новинки установлена камера на 16+2 мегапикселей, фронтальная на 8 мегапикселей. Смартфон обладает Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2. Также помимо представленной цветовой гаммы будут доступны кожаная задняя панель коричневого цвета и новая модель со стеклянной крышкой.
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 00:31