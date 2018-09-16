Huawei готовит новый безрамочный смартфон с 7,12-дюймовым экраном

Внутри корпуса новинки скрыты процессор Qualcomm Snapdragon 636, а также 4 гигабайта оперативной памяти, 64 или 128 гигабайта расширяемой внутренней памяти. Аккумулятор Huawei на 5 000 мАч, а безрамочный экран имеет разрешением в 2244х1080 пикселей и занимает почти 91% передней панели.Сзади у новинки установлена камера на 16+2 мегапикселей, фронтальная на 8 мегапикселей. Смартфон обладает Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2. Также помимо представленной цветовой гаммы будут доступны кожаная задняя панель коричневого цвета и новая модель со стеклянной крышкой.