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Экс-участница «Дома-2» Дарья Друзьяк искала пристанища у Елены Хроминой

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Елена Хромина рассказала о том, что Дарья Друзьяк просилась пожить у нее.

Экс-участница «Дома-2» Дарья Друзьяк искала пристанища у Елены Хроминой


Эпатажная участница прославленной телестройки «Дом-2» Елена Хромина рассказала о жизни своей коллеги по телепроекту. По словам девушки, скандальная блондинка просто пиариться, причем делает это обоюдно с известнейшим российским музыкантом Александром Серовым.

Из рассказа Хроминой становится понятно, что после ухода за Периметр, Дарья Друзьяк оставалась долгий период времени в нищете и именно поэтому согласилась на скандальную историю с Народным артистом России ради хорошего заработка.

«Я думаю, это хайп с двух сторон: и про Серова вспомнили, и про Дашу не забыли. Друзьяк нужны были деньги, и она их нашла. После ухода с проекта она звонила мне с просьбой приютить ее в моей квартире», - заявила бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».


Елена Хромина подчеркнула, что может только выразить сочувствие всем тем, кто на самом деле верит во все то, что происходило на телепрограмме «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. По словам экс-звезды «Дома-2», Дарье Друзьяк заплатили четыреста тысяч рублей за участие в скандале. Блондинка сразу же согласилась, так как испытывала финансовые проблемы.

Также Елена сообщила, что Дарья сама совершенно спокойно рассказывала ей о своих гонорарах. Друзьяк была уверена, что данная информация никогда не попадет в Интернет, а даже если и распространится по социальным сетям, то в нее никто не поверит.

Экс-участница «Дома-2» Дарья Друзьяк искала пристанища у Елены Хроминой


Сейчас же Дарья Друзьяк продолжает публиковать у себя на страничке в социальной сети Instagram жалостливые видеоролики и посты, в которых она рассказывает о том, что на данный момент ищет помощи у Всевышнего. Нужно сказать, что многочисленные интернет-пользователи по-прежнему не поддерживают скандальную участницу «Дома-2».

Отметим, что на протяжении уже почти недели общественность то и делает, что активно обсуждает скандальную связь 29-летней Дарьи Друзьяк и 64-летнего российского музыканта Александра Серова. По словам бывшей участницы реалити-шоу, она на самом деле занималась с Народным артистом «волшебством» и даже готовилась к тому, чтобы стать матерью очередного наследника певца.

Нужно сказать, что мало кто из преданных поклонников Дарьи Друзьяк по-прежнему сочувствует девушке и ее судьбе. Ситуация изменилась не в лучшую сторону для блондинки после того, как оказалось, что детектор лжи девушке все-таки не удалось «облапошить». Полиграф показал, что экс-звезда «Дома-2» не только во многом обманывает, но и на самом деле не находится в интересном положении.

Экс-участница «Дома-2» Дарья Друзьяк искала пристанища у Елены Хроминой


Как выяснилось, очередная встреча Дарьи Друзьяк с известнейшим российским музыкантом Александром Серовым довела скандальную блондинку до больницы. Во время съемок очередного выпуска телепередачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, главными героями которого оказались певец и бывшая участница «Дома-2», девушка упала в обморок, после чего ей вызвали скорую помощь.

«У меня критическое положение и мне нужна квалифицированная помощь. Я очень плохо себя чувствую, постоянные головные боли, помутнение рассудка, тошнота, головокружение, предобморочное состояние», - рассказала Дарья Друзьяк своим преданным поклонникам в личном микроблоге.


По словам блондинки, она впервые в жизни по-настоящему влюбилась и именно поэтому не обращала внимания на большую разницу в возрасте с Александром Серовым. Отметим, что Дарья Друзьяк младше Народного артиста Российской Федерации на тридцать пять лет.

29-летняя девушка некоторое время даже жила у музыканта в его шикарном особняке. Оказывается, что Дарья верила в то, что Александр Николаевич позовет ее замуж и поэтому уже мысленно готовилась к тому, что скоро станет не только супругой такого великого артиста, но и матерью его наследников.

Экс-участница «Дома-2» Дарья Друзьяк искала пристанища у Елены Хроминой


Как бы там ни было, но сам певец по-прежнему напрочь отрицает слова бывшей участницы «Дома-2». Александр Серов продолжает негативно высказываться не только в отношении Дарьи Друзьяк, но и в сторону ее родителей. Музыкант до сих пор заявляет, что хотел просто немного помочь 29-летней девушке, когда узнал о том, что у нее имеются очень серьезные проблемы с жилищем в Москве.

«Я узнал, что она рассказывает всем, будто я держу ее взаперти, будто я проявлял к ней интерес в интимном плане. Почему она тогда сразу не уехала? Почему не подала заявление в полицию?»,- рассказал Александр Серов, после чего экс-звезда реалити не смогла больше держать свои чувства и эмоции под контролем и, резко поднявшись с места, попыталась вылить на своего обидчика стакан воды.


На сегодняшний день, Дарья Друзьяк признается, что очень боится за свою жизнь и жизнь своих родителей. По словам блондинки, сейчас Александр Серов пытается узнать адрес, где она находится. Также девушка уверена, что российский музыкант скоро начнет мстить ей и ее самым близким и родным людям.

Экс-участница «Дома-2» Дарья Друзьяк искала пристанища у Елены Хроминой


«Я постоянно плачу, мне страшно. Он пытается меня найти. Он всем звонит и спрашивает, где я. Его люди караулят возле подъезда. У меня с собой практически нет вещей, но я боюсь возвращаться домой», - со слезами на глазах рассказала Дарья Друзьяк.

 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:44
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