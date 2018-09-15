Ольга Серябкина не смогла попасть в Лондон на вечеринку

По словам Серябкиной, она уже собрала чемоданы и в мыслях уже танцевала на одной из самых модных вечеринок года. В то же время певица пообещала самой себе попасть на мероприятие в следующий раз.Многие подписчики артистки призвали ее сильно не расстраиваться. Нашлись и те, кто изъявил желание посетить Великобританию вместо нее.