Ольга Серябкина не смогла попасть в Лондон на вечеринку
Солистка популярной группы Serebro Ольга Серябкина рассказала своим подписчикам, что ей не удалось попасть на роскошную вечеринку YSL, которая проводилось в Лондоне. Ее мечте помешал сбыться плотный рабочий график.
По словам Серябкиной, она уже собрала чемоданы и в мыслях уже танцевала на одной из самых модных вечеринок года. В то же время певица пообещала самой себе попасть на мероприятие в следующий раз.
Многие подписчики артистки призвали ее сильно не расстраиваться. Нашлись и те, кто изъявил желание посетить Великобританию вместо нее.
По словам Серябкиной, она уже собрала чемоданы и в мыслях уже танцевала на одной из самых модных вечеринок года. В то же время певица пообещала самой себе попасть на мероприятие в следующий раз.
Многие подписчики артистки призвали ее сильно не расстраиваться. Нашлись и те, кто изъявил желание посетить Великобританию вместо нее.
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 22:31