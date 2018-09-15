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Ольга Серябкина не смогла попасть в Лондон на вечеринку

Солистка популярной группы Serebro Ольга Серябкина рассказала своим подписчикам, что ей не удалось попасть на роскошную вечеринку YSL, которая проводилось в Лондоне. Ее мечте помешал сбыться плотный рабочий график.

Ольга Серябкина не смогла попасть в Лондон на вечеринку


По словам Серябкиной, она уже собрала чемоданы и в мыслях уже танцевала на одной из самых модных вечеринок года. В то же время певица пообещала самой себе попасть на мероприятие в следующий раз.

Многие подписчики артистки призвали ее сильно не расстраиваться. Нашлись и те, кто изъявил желание посетить Великобританию вместо нее.

 
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ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 22:31
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