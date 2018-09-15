Певица Елка перевоплотилась в блондинку

На снимке Елка предстала в очках круглой формы и с довольно нетипичным макияжем. Многие сравнили певицу с ее западной коллегой Леди Гагой.«Иногда можно!» - прокомментировала свой новый образ певица Елка. Исходя из ее слов, подписчики решили, что смена имиджа – временная.Иногда Елка позволяет себе проводить смелые эксперименты. Например, несколько лет назад знаменитость, которая не привыкла говорить о личной жизни, обнародовала фотографии в стили Анастасии Волочковой. Ничего лишнего артистка не показала, ведь была завернута в одеяле.