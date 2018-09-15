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Певица Елка перевоплотилась в блондинку

Известная певица Елка, которую все привыкли видеть с темными волосами, неожиданно для всех перевоплотился в блондинку. Свой новый образ артистка показала в Instagram.

Певица Елка перевоплотилась в блондинку


На снимке Елка предстала в очках круглой формы и с довольно нетипичным макияжем. Многие сравнили певицу с ее западной коллегой Леди Гагой.

«Иногда можно!» - прокомментировала свой новый образ певица Елка. Исходя из ее слов, подписчики решили, что смена имиджа – временная.

Иногда Елка позволяет себе проводить смелые эксперименты. Например, несколько лет назад знаменитость, которая не привыкла говорить о личной жизни, обнародовала фотографии в стили Анастасии Волочковой. Ничего лишнего артистка не показала, ведь была завернута в одеяле.

 
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ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 20:31
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