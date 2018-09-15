«Апокалипсис неизбежен»: В США набирает популярность бункерное сообщество для встречи Апокалипсиса

Первопроходцами в этом деле стала семья, переехавшая в горы Колорадо в 2008 году. Они надеялись, что грядущие события не затронут это место. Несмотря на то, что вскоре немало людей последовали их примеру, большинство американцев по-прежнему считают эту затею параноидальной. Один из членов семьи сообщил, что в самом плохом случае США будут отброшены в развитии на целые века, поэтому уже сейчас они обучают своих детей пользоваться оружием и взрывчаткой для защиты своего имущества. К 2018 году сообщества данного характера продолжают набирать популярность. Например, в штате Южная Дакота местные жители покупают бетонные бункеры, представляющие из себя бывшие склады оружия, а сам комплекс состоит почти из 600 отдельных блоков.Примечательно, что американские предприниматели не против воспользоваться данной ситуации, чтобы обогатиться на будущем апокалипсисе. Например, владелец одного из магазинов продал более 5 тысяч защитных костюмов по цене 100 долларов.