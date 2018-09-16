Ученые: Дети могут наследовать ген ожирения от родителей

В результате опытов, проводимых на белых лабораторных мышах, выяснилось, что белая жировая ткань может начать развиваться из-за попадания в организм гена ожирения. Накоплению этой ткани в основном подвержены зона живота и бёдер.Изученный учёными ген Н19 дети получают от матери. Он является защитником человека от таких болезней как ожирение, диабет, нарушение обмена веществ, также принимает активное участие в работе сердечно-сосудистой системы. Этот ген способствует росту бурых жировых клеток, которые подавляют рост белых жировых.Исследования показали, что в будущем медики смогут выделять отдельно ген матери Н19 и использовать его для подавления работы гена ожирения и последствий, связанных с этим.