Соцсеть «ВКонтакте» провела масштабное обновление мобильного видеоплеера

Администраторы не оставили без внимания данные обращения и провели полное обновление мобильного видеоплеера. Появились в нем удобные функции и множество других новинок. Особое внимание обратили пользователи на возможность добавления субтитров в ходе просмотра видеоролика. Также отмечено появление рекомендаций, изменение скорости просмотра, а так же поддержка технологии AirPlay и режима просмотра без полей.Пользователям iOS и Android предоставлена возможность перематывать на 10 секунд любое видео, используя для этого двойное касание.