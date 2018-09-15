Соцсеть «ВКонтакте» провела масштабное обновление мобильного видеоплеера
Многие пользователи уже неоднократно просили обновить мобильный видеоплеер социальной сети «ВКонтакте», который представлен стандартным проигрывателем видеозаписей. Особо обращалось внимание не улучшение поиска и необходимость дополнить функции просмотра.
Администраторы не оставили без внимания данные обращения и провели полное обновление мобильного видеоплеера. Появились в нем удобные функции и множество других новинок. Особое внимание обратили пользователи на возможность добавления субтитров в ходе просмотра видеоролика. Также отмечено появление рекомендаций, изменение скорости просмотра, а так же поддержка технологии AirPlay и режима просмотра без полей.
Пользователям iOS и Android предоставлена возможность перематывать на 10 секунд любое видео, используя для этого двойное касание.
Администраторы не оставили без внимания данные обращения и провели полное обновление мобильного видеоплеера. Появились в нем удобные функции и множество других новинок. Особое внимание обратили пользователи на возможность добавления субтитров в ходе просмотра видеоролика. Также отмечено появление рекомендаций, изменение скорости просмотра, а так же поддержка технологии AirPlay и режима просмотра без полей.
Пользователям iOS и Android предоставлена возможность перематывать на 10 секунд любое видео, используя для этого двойное касание.
Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 12:40