Ученые разработали новый мощный метод для отслеживания астероидов

Научные деятели из Университета Хельсинки отметили, что новую методику они смогли проверить на астероиде Пальма. Небесное тело сейчас движется рядом с Юпитером, а также Марсом. Исследователи заявили, что астероид каждые 5,5 года осуществляет полный оборот по орбите вокруг Солнца. Вследствие этого он попадает на время в поле зрения людей с Земли.Исследователи с помощью радиоволн получили данные про точное местоположение астероида, при этом зафиксировав его скорость. Учёные во время анализа полученных данных смогли определить, что небесный объект может изменять траекторию своего движения произвольно либо вследствие внешних факторов.