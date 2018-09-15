АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты сравнили iPhone XR и iPhone 8
EUR 79.95 USD 68.28
Курс валют на 15.09.2018

Ученые разработали новый мощный метод для отслеживания астероидов

Учеными разработан новый мощный метод, позволяющий отслеживать астероид. Специалисты отмечают, что в будущем для этого можно будет использовать радиотелескопы, которые изначально создали для наблюдения за квазарами и нейтронными звездами.

Ученые разработали новый мощный метод для отслеживания астероидов


Научные деятели из Университета Хельсинки отметили, что новую методику они смогли проверить на астероиде Пальма. Небесное тело сейчас движется рядом с Юпитером, а также Марсом. Исследователи заявили, что астероид каждые 5,5 года осуществляет полный оборот по орбите вокруг Солнца. Вследствие этого он попадает на время в поле зрения людей с Земли.

Исследователи с помощью радиоволн получили данные про точное местоположение астероида, при этом зафиксировав его скорость. Учёные во время анализа полученных данных смогли определить, что небесный объект может изменять траекторию своего движения произвольно либо вследствие внешних факторов.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названа цена ремонта iPhone XS и XS Max
Ученые разработали новый мощный метод для
Экс-участница «Дома-2» Дарья Друзьяк искала
Ханна показала стройную фигуру через 11 дней
Белый Xiaomi Mi 8 с 8 ГБ памяти поступил в продажу
Ученые: В прыжках из воды гигантская акула
Виктор Дробыш снова дал едкий комментарий в адрес
Планшет Xiaomi Mi Pad 4 получил MIUI 10 с
Соцсеть «ВКонтакте» провела масштабное обновление
Состоялась премьера музыкального проекта
Эксперты: Авто с пробегом начали активно дешеветь
Центробанк оценил вклад повышения пенсионного
Пользователи Instagram затравили Ксению Собчак за
Евгения Феофилактова хочет отдать своего
Поклонники экс-участника «Дома-2» Гогена Солнцева
Эксперты: IPhone XS является самым мощным
Ученые назвали понижающие риск ранней смерти
Лена Хромина считает, что Ирина Пинчук решила
Тата Блюменкранц подает плохой пример своей
Лев Лещенко рассказал о разводе с Аллой Абдаловой
В России могут стартовать продажи нового флагмана
Ученые обнаружили в структуре растений
К 2021 году в Дубае построят "Марсианский город"
Экс-участник «Дома-2» Вальтер Соломенцев –
Фанаты сравнили певицу Глюкозу с фарфоровой куклой
В России официально начались продажи Samsung
В Свердловской области шестеро детей пострадали в
Швейцарец запечатлел лицо инопланетянина во время
В Ижевске сторож садового массива спаивал и
Эксперты сравнили iPhone XR и iPhone 8
Просмотреть все новости