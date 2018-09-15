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Виктор Дробыш снова дал едкий комментарий в адрес Ольги Бузовой

Несколько недель назад популярная певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова выпустила свою новую песню «Принимай меня», которая стала саундтреком к шоу «Замуж за Бузову».

Виктор Дробыш снова дал едкий комментарий в адрес Ольги Бузовой


Многие представители шоу-бизнеса уже смирились с тем, что девушка занимает лидирующие позиции, а ее песни звучат практически на каждом углу. Однако есть и те, кто продолжает считать исполнительницу бездарностью и давать ехидные комментарии о ее поведении и творчестве.

К таким персонам можно отнести Виктора Дробыша, который уже как-то заявлял, что Оле нужно не петь, а работать кассиром в супермаркете. Недавно у него спросили, не изменилось ли у него отношение к Бузовой, на что тот ответил весьма неоднозначно.

«Ну, поет и поет. Хотя, сразу после этого признал, что из своих песенок она выжимает 100%, а может и 120% возможностей, так что, даже критиковать её не за что. Персонаж она мощный, мы за ценой не постоим», - завил продюсер.


Стоит отметить, что многие хейтеры девушки поддержали мужчину и дополнили его комментарий различными колкостями, а вот поклонники засыпали его критикой, порекомендовав воздержаться от каких-либо слов в адрес популярной знаменитости.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:53
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