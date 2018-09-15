Виктор Дробыш снова дал едкий комментарий в адрес Ольги Бузовой

«Ну, поет и поет. Хотя, сразу после этого признал, что из своих песенок она выжимает 100%, а может и 120% возможностей, так что, даже критиковать её не за что. Персонаж она мощный, мы за ценой не постоим», - завил продюсер.

Многие представители шоу-бизнеса уже смирились с тем, что девушка занимает лидирующие позиции, а ее песни звучат практически на каждом углу. Однако есть и те, кто продолжает считать исполнительницу бездарностью и давать ехидные комментарии о ее поведении и творчестве.К таким персонам можно отнести Виктора Дробыша, который уже как-то заявлял, что Оле нужно не петь, а работать кассиром в супермаркете. Недавно у него спросили, не изменилось ли у него отношение к Бузовой, на что тот ответил весьма неоднозначно.Стоит отметить, что многие хейтеры девушки поддержали мужчину и дополнили его комментарий различными колкостями, а вот поклонники засыпали его критикой, порекомендовав воздержаться от каких-либо слов в адрес популярной знаменитости.