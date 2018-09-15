В России появится новый смартфон Nokia 5.1 Plus

Предзаказ на устройство стартовал уже с 14 сентября. Всего предлагают три варианта расцветки: синий, черный, белый. Гаджет версии Nokia 5.1 Plus является международной версией устройства Nokia X5, которую показали в июле в КНР. Стоит отметить, что эта версия имеет меньше памяти, чем в случае китайского аналога.Версия Nokia 5.1 Plus оснащается 5,8-дюймовым экраном (разрешение 1520х720 пикселей). Устройство оснащают ПЗУ на 32 Гб, ОЗУ на 3 Гб. Основная двойная камера имеет 5/13 мегапикселей. При этом фронтальная камера составляет 8 Мп. Задняя панель устройства обладает сканером отпечатка пальца.