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В России появится новый смартфон Nokia 5.1 Plus

В России появится новая версия смартфона Nokia 5.1 Plus. Гаджет расценивается в 15 990 рублей.

В России появится новый смартфон Nokia 5.1 Plus


Предзаказ на устройство стартовал уже с 14 сентября. Всего предлагают три варианта расцветки: синий, черный, белый. Гаджет версии Nokia 5.1 Plus является международной версией устройства Nokia X5, которую показали в июле в КНР. Стоит отметить, что эта версия имеет меньше памяти, чем в случае китайского аналога.

Версия Nokia 5.1 Plus оснащается 5,8-дюймовым экраном (разрешение 1520х720 пикселей). Устройство оснащают ПЗУ на 32 Гб, ОЗУ на 3 Гб. Основная двойная камера имеет 5/13 мегапикселей. При этом фронтальная камера составляет 8 Мп. Задняя панель устройства обладает сканером отпечатка пальца.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 23:01
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