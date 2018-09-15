Пользователи Instagram затравили Ксению Собчак за откровенное фото
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак часто подвергается критике со стороны пользователей социальной сети Instagram, где у нее есть своя страничка и она публикует там фотографии и посты самого разного содержания.
Зачастую подписчикам теледивы не нравится, как та одевается, а также высказывает свое мнение по поводу той или иной ситуации.
Так, к примеру, несколько дней назад девушка выложила весьма откровенный снимок из своей давней фотосессии для журнала Vogue Russia.
В кадре Ксения позирует в черном нижнем белье, капроновых чулках и на четвереньках с удивленным выражением лица.
Пользователи Сети возмутились от увиденного. В комментариях они стали критиковать фигуру Собчак, ее природную красоту, а также писать о том, что политик не должен себя так вести.
Зачастую подписчикам теледивы не нравится, как та одевается, а также высказывает свое мнение по поводу той или иной ситуации.
Так, к примеру, несколько дней назад девушка выложила весьма откровенный снимок из своей давней фотосессии для журнала Vogue Russia.
«Нашла тут в архиве. Для любителей ЧБ. Разбивая вдребезги. Для @voguerussia», - написала она.
В кадре Ксения позирует в черном нижнем белье, капроновых чулках и на четвереньках с удивленным выражением лица.
Пользователи Сети возмутились от увиденного. В комментариях они стали критиковать фигуру Собчак, ее природную красоту, а также писать о том, что политик не должен себя так вести.
«Некоторые интересуются: что такое женщина-доска? Вот как раз, прекрасная иллюстрация!)», «Отвратительно», «Позорище, еще и в президенты набивалась», «Что вы хотели нам показать Ксения этим фото?», «Кандидат в президенты! Класс!», «Это наш президент, позор!!!», - высказались они.