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Эксперты рассказали про вред для мозга человека от ношения галстуков

Эксперты Университетской больницы Шлезвиг-Голштейн, расположенной в Германии, выяснили, что ношение галстука нарушает кровоснабжение головного мозга человека. Результаты исследований опубликовал журнал Neuroradiology.

Эксперты рассказали про вред для мозга человека от ношения галстуков


Вывод медиков основан на том, что галстук пережимает сонные артерии и яремные вены, оказывая тем самым отрицательное цереброваскулярное воздействие на организм. Приняли участие в исследовании 30 добровольцев. Галстуки носила половина из них, а также периодически проходила магнитно-резонансную томографию. Остальные участники тоже проходили обследования, но только без участия аксессуара. Как выяснилось, результаты с ношением галстука показали значительное снижение мозгового кровообращения.

Обратили врачи внимание и на то, что многие компании и профессии включают в условия дресс-кода ношение галстука и рубашек с воротом. Только работодатели не учитывают вред от подобного «социально приемлемого удушения».

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 20:01
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