Эксперты рассказали про вред для мозга человека от ношения галстуков

Вывод медиков основан на том, что галстук пережимает сонные артерии и яремные вены, оказывая тем самым отрицательное цереброваскулярное воздействие на организм. Приняли участие в исследовании 30 добровольцев. Галстуки носила половина из них, а также периодически проходила магнитно-резонансную томографию. Остальные участники тоже проходили обследования, но только без участия аксессуара. Как выяснилось, результаты с ношением галстука показали значительное снижение мозгового кровообращения.Обратили врачи внимание и на то, что многие компании и профессии включают в условия дресс-кода ношение галстука и рубашек с воротом. Только работодатели не учитывают вред от подобного «социально приемлемого удушения».