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На франкфуртском автосалоне представили электрический беспилотник EQ Fortwo

В рамках франкфуртского автосалона представили двуместное авто на электрической тяге. EQ Fortwo в первую очередь предназначено для применения каршерингами. Вид у авто соответствующий - простой, компактный, не имеющий руля и педалей.

На франкфуртском автосалоне представили электрический беспилотник EQ Fortwo


Машина управляется при помощи голосовых команд либо смартфона. Она сможет прокладывать наиболее оптимальный маршрут, отыскать парковочное место, отправляться самостоятельно на заправку, оперативно приезжать в случае поступления вызова. В кабине установят сенсорную приборную панель. При помощи неё можно регулировать климат в автомобильном салоне, просматривать время поездки, маршрут, а также подключаться к интернету. На месте бампера размещается еще один монитор. Он поможет понять водителям и пешеходам, куда едет авто, а также можно ли проходить в данный момент по пешеходному переходу. EQ Fortwo по бокам имеются небольшие экраны, которые транслируют погоду и время.

EQ называется как новый бренд транснациональной корпорации Daimler, которая занимается производством Smart, Maybach, Mercedes-Benz. Под маркой EQ через 4 года должны значиться больше десяти моделей.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:01
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