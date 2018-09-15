Поклонники экс-участника «Дома-2» Гогена Солнцева обеспокоены пропажей его 63-летней супруги после операции

«Главное, вовремя под одеяло залезть с любимой. А там все всегда шедеврально. Катя после операции так преобразилась, что наконец-таки поверила в саму себя! Ты, моя любимая, настоящая богиня», - заявил Гоген Солнцев.

«Никакого стеснения мы не испытывали. Тогда были после ресторана, где выпили вина. Потом все и случилось! Тогда я понял, что в сексе с опытной женщиной больше преимуществ, чем в близости с молодыми девушками», - заявил бывший участник реалити-шоу «Дом-2».

«У меня была встреча с девочками, которые должны были танцевать в шоу-балете. Это была рабочая встреча. Я оценивал их пластику. Там все достаточно прилично», - оправдывался Гоген Солнцев.

Ни для кого не является секретом, что за жизнью 37-летнего Гогена Солнцева и его давно немолодой жены на сегодняшний день очень внимательно следят не только СМИ, но и многие интернет-пользователи. Тем не менее, в последнее время экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2» перестал выкладывать у себя на страничке в социальной сети Instagram совместные фотографии с 63-летней Екатериной Терешкович.Как оказалось, именно этот факт не на шутку обеспокоил многочисленных фолловеров, ведь последняя фотопубликация с Екатериной датируется 23 августа. Сейчас пользователи Сети один за другим принялись выражать в комментариях и сообщениях свое беспокойство и просто-таки требуют у Гогена Солнцева предоставить им доказательства того, что с его немолодой супругой все на самом деле хорошо.В свою очередь, бывший участник скандального телепроекта «Дом-2» поспешил успокоить своих преданных подписчиков, сообщив им о том, что все в его семействе хорошо, тем не менее, самой свежей фотографии с Екатериной, Гоген не опубликовал.Стоит вспомнить, что с самого начала бывший участник прославленного реалити-шоу «Дом-2» привлек к своей личности внимание заявлением о том, что любит свою давно немолодую избранницу. Гоген Солнцев попытался доказать общественности, что 63-летняя Екатерина Терешкович может дать фору любой молоденькой девушке.Знаменитость во всеуслышание заявлял, что чувствует себя абсолютно счастливым мужчиной, находясь именно возле этой женщины. В довершение всего, шоумен даже не постеснялся рассказать всем и об интимных подробностях. Гоген Солнцев заявил, что с удовольствием и наслаждением вспоминает про первые сексуальные отношения с Екатериной Терешкович.Напомним, что в конце августа текущего года 63-летняя Екатерина Терешкович решила сделать подарок своему любимому и молодому мужу. Пенсионерка легла под нож пластического хирурга для того, чтобы немного преобразиться. По словам женщины, она обратилась к специалисту, чтобы тот избавил ее от ненавистных морщин на лице.В результате операция включала в себя круговую подтяжку лица и блефаропластику. Известно, что все хирургические вмешательства прошли успешно, ведь спустя несколько дней после операции семейство Солнцевых-Терешковичей появилось на телепрограмме «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, где парочка и рассказала о переменах, которые произошли в их жизни.Тогда на телепередаче «Прямой эфир» звездное семейство ожидал не очень приятный сюрприз. Всплыли на поверхность некоторые подробности о недавнишней прошлой жизни Гогена Солнцева, так и его немолодой супруги. К примеру, оказалось, что пока Екатерина Терешкович находилась в клинике после подтяжки лица, шоумен вовсю развлекался с молоденькими девушками в московском ночном клубе.Нужно сказать, что подобное поведение молодого мужа очень возмутило его жену, однако бывшему участнику «Дома-2» удалось успокоить пенсионерку. К слову, Екатерина Терешкович также не может прихвастнуть кристально прозрачной репутацией.Единственная наследница 63-летней супруги Гогена появилась в студии телепередачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым и рассказала, что ее мать всегда отдавала предпочтение бездельному образу жизни, нежели семье. Оказалось, что в свое время Екатерина пыталась привлечь на себя внимание известного российского актера Евгения Горбачука.Следует вспомнить, что Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович узаконили свои отношения 12 апреля текущего года. После этого звездное семейство в очередной раз шокировало общественность заявлением о том, что планируют взять ребенка из детского дома либо же обратиться за помощью к суррогатной матери. По словам парочки, они хотят дарить свою заботу и любовь маленькому человечку.Пока неизвестно, какой из вышеуказанных вариантов выберет семейство, однако в Сети недавно появились слухи о том, что парочка больше отдает предпочтение суррогатному материнству и уже принялись активно подыскивать подходящую женщину.