Центробанк оценил вклад повышения пенсионного возраста в рост ВВП
В докладе о денежно-кредитной политике, который был опубликован Центробанком говорится, что согласно прогнозам специалистов повышение пенсионного возраста в РФ окажет положительное влияние на темпы роста ВВП.
Итогом такой реформы станет расширение количества работающего населения Российской Федерации и ежегодное поступательное увеличение темпов роста ВВП. В июле 2018 года Госдума приняла проект, согласно которому предполагается постепенное повышение пенсионного возраста. Для мужской половины населения возраст выхода на пенсию составит 65 лет, а для женской 63. Но президент Российской Федерации Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения данного решения.
В частности, глава государства предложил снизить пенсионный возраст для женщин до 60 лет и досрочный выход на пенсию для многодетных матерей. Также, по инициативе Владимира Путина, предлагаются меры по защите граждан предпенсионного возраста. В том числе, введение ответственности работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. Пакет данных поправок был внесен главой государства на рассмотрение Госдумы 6 сентября.
Итогом такой реформы станет расширение количества работающего населения Российской Федерации и ежегодное поступательное увеличение темпов роста ВВП. В июле 2018 года Госдума приняла проект, согласно которому предполагается постепенное повышение пенсионного возраста. Для мужской половины населения возраст выхода на пенсию составит 65 лет, а для женской 63. Но президент Российской Федерации Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения данного решения.
В частности, глава государства предложил снизить пенсионный возраст для женщин до 60 лет и досрочный выход на пенсию для многодетных матерей. Также, по инициативе Владимира Путина, предлагаются меры по защите граждан предпенсионного возраста. В том числе, введение ответственности работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. Пакет данных поправок был внесен главой государства на рассмотрение Госдумы 6 сентября.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:19