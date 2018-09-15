Центробанк оценил вклад повышения пенсионного возраста в рост ВВП

Итогом такой реформы станет расширение количества работающего населения Российской Федерации и ежегодное поступательное увеличение темпов роста ВВП. В июле 2018 года Госдума приняла проект, согласно которому предполагается постепенное повышение пенсионного возраста. Для мужской половины населения возраст выхода на пенсию составит 65 лет, а для женской 63. Но президент Российской Федерации Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения данного решения.В частности, глава государства предложил снизить пенсионный возраст для женщин до 60 лет и досрочный выход на пенсию для многодетных матерей. Также, по инициативе Владимира Путина, предлагаются меры по защите граждан предпенсионного возраста. В том числе, введение ответственности работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. Пакет данных поправок был внесен главой государства на рассмотрение Госдумы 6 сентября.