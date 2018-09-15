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Евгения Феофилактова хочет отдать своего 5-летнего сына Даниэля Гусева учиться

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Евгения Феофилактова часто обсуждает со своими подписчиками в социальной сети Instagram личные вопросы, просит у них советов или делится опытом сама.

Евгения Феофилактова хочет отдать своего 5-летнего сына Даниэля Гусева учиться


Так, несколько дней назад девушка опубликовала в своем микроблоге пост на тему дошкольного образования детей.

По словам Жени, сейчас она занимается тем, что активно ищет достойный образовательный центр в столице, дабы записать туда своего сына. Феофилактова призналась, что несмотря на то, что Даниэлю еще 2 года до школы, уже сейчас стоит позаботиться об его образовании.

Также теледива поинтересовалась у фанатов, когда они отдавали своих детей в школу. Она отметила, что у ее ребенка день рождения зимой, поэтому не понятно, отдавать его в 6 лет или в 7, ведь если придерживаться последнего варианта, то уже зимой в первом классе ему исполнится 8 лет.

«С 7 лет у ребенка адаптация в школе пройдет легче, чем с 6», «Мы пошли ровно в шесть, хотя тоже у меня была дилемма. Не жалею, даже не самый маленький в классе, надеюсь всё будет ок», «Однозначно в 7. В 6 они еще совсем малыши))», «Поздно, надо в 6, быть старшим в классе отстойно, а потом все спрашивают на второй год что ли оставалась», - разделились мнения пользователей.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:14
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