Ханна показала стройную фигуру через 11 дней после родов

Не секрет, что на данный момент Ханна сполна наслаждается прелестями материнства. Напомним, во время беременности исполнительница предпочитала не делиться подробностями своего положения и не комментировала слухи о состоянии здоровья. После рождения ребёнка знаменитость призналась, что в первые недели беременности столкнулась с сильным токсикозом, но затем никаких проблем не испытывала.В соцсетях же появился снимок, на котором Ханна запечатлена с супругом и коляской. Подписчики удивились очень стройной фигурой певицы, и начали расспрашивать как ей удаётся спустя лишь 11 дней после родов носить облегающий наряд. Некоторые поклонники не поверили, что фото настоящее, и обвинили исполнительницу в использовании фотошопа.