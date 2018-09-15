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Лена Хромина считает, что Ирина Пинчук решила пройтись по списку ее бывших парней

Несколько дней назад в периметре телепроекта «Дом-2» образовалась новая пара: Ирина Пинчук и Саймон Марданшин.

Лена Хромина считает, что Ирина Пинчук решила пройтись по списку ее бывших парней


В день своего прихода экс-участник сразу заявил, что вернулся для того, чтобы построить отношения с привлекательной брюнеткой, однако он не знал, примет ли она его предложение. Впрочем, девушка без особых раздумий согласилась быть с Саймоном, даже несмотря на то, что две недели принимала ухаживания Никиты Шалюкова.

Стоит отметить, что новый роман Марданшина сразу поспешила прокомментировать его бывшая возлюбленная Елена Хромина. Она заявила, что на самом деле парень не любит Иру и создавал с ней пару он не по собственному желанию.

По словам экс-звезды телестройки, Сэму обещали рейтинговую участницу, однако в итоге ему досталась скучная Пинчук. Однако Лена решила поддержать брюнетку. Она призвала всех своих подписчиков подписаться на страницу брюнетки, дабы сделать ее более популярной, как того хотел Марданшин.

Лена Хромина считает, что Ирина Пинчук решила пройтись по списку ее бывших парней


Кроме того, Хромина утверждает, что на самом деле Марданшин до сих пор любит ее, но скрывает это, так как понимает, что не потянет такую девушку ни материально, ни физически, ни морально, поэтому довольствуется такими как Ира.

«До сих пор у него ко мне чувства! Я специально записываю сторис для Саймона, потому что он часто заходит и смотрит их. Господи, понятно и очевидно, что он меня любит. На Пинчук мне абсолютно наплевать. Она решила пройтись по списку моих бывших», - заявила она в недавнем интервью журналу «Дом-2».


Лена Хромина считает, что Ирина Пинчук решила пройтись по списку ее бывших парней

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:44
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